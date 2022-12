LAĆU OPLJAČKALI I UBILI U TEL AVIVU?! Futa ima JEZIVU teoriju o smrti sina, ne može da poveruje u to da je umro od DROGE!

Stravični detalji tragedije u Izraelu.

Aleksandar Futa Radulović i dalje ne može da se pomiri s činjenicom da je njegov sin Milan Laća Radulović preminuo od, kako su mediji preneli, unosa prekomerne doze nedozvoljenih supstanci, te se najbližima poverio da on ne isključuje mogućnost da je Laća opljačkan i ubijen u Izraelu i ostavljen na ulici!

Kako pišu domaći mediji, proslavljenom kompozitoru i dalje ništa nije jasno, a dodatnu sumnju izaziva i činjenica da nisu poznati nikakvi zvanični detalji razloga smrti, kao i to što je Laćino telo pronađeno u zloglasnom kvartu. U tom delu su, kao što smo juče već pisali, mahom okupljaju osobe sklone porocima, ali se tu redovno dešavaju i pljačke, i to najčešće turista, kojima se savetuje da tamo nikako ne odlaze.

- Futa je i dalje jako zbunjen i sve mu je sumnjivo. On pokušava da u svojoj glavi sastavi kockice mozaika šta se tamo dešavalo, ali mu neke stvari nisu jasne. Sumnju mu na prvom mestu izaziva to što je on iz svog smeštaja otišao s rancem, u kome je imao novčanik i dokumenta, a koji, kako je on čuo, nije pronađen pored tela. Taj ranac je on imao sa sobom stalno, imao ga je i na leđima na jednoj od poslednjih slika koje je objavio iz Nazareta. Da je taj ranac pronađen, mogao se odmah na licu mesta utvrditi njegov identitet, što nije bio slučaj, već je to utvrđeno dosta kasnije. Zato on smatra da je vrlo moguće da je neko pratio Laću ili ga je susreo na ulici, i da su mu uzeli ranac sa stvarima. Posebno ga je uznemirilo i to što je taj deo grada poznat kao zloglasan, pa ne isključuje i mogućnost da ga je neko omamio nekim opijatom ili mu nešto ubrizgao i tako ostavio da leži na ulici. Toga ima tamo napretek - priča izvor i nastavlja:

- Još se premišlja i u vezi sa obdukcijom. Sve mu je to jako teško. On bi želeo da Laća što pre bude sahranjen pored brata i majke i da konačno nađe svoj mir. On sina više nema, kako god da se okrene, i više mu ništa nije važno. Ali ga boli što se odmah pisalo da je preminuo od unosa prekomerne doze nedozvoljenih supstanci u organizam. Nije tajna da se Laća borio s tim u prošlosti, ali, koliko je njemu poznato, on se s tim porokom izborio. On bi kao otac sigurno nešto primetio, a od kada je Laća otišao za Izrael, delovao je srećno i raspoloženije nego dok je bio u Srbiji. Razgovarali su svaki dan i veruje da bi mu se on požalio da je imao bilo kakvih problema - završava izvor.

