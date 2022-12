MILIĆ VUKAŠINOVIĆ ZBOG ANTIAMERIČKIH OBJAVA POPIO PEDALU SA MREŽA, svaka žalba mu je odbijena, a onda mu je pomogao ovaj milijarder!

Nakon žalbe, roker je zbog komplikacija oko vraćanja profila na neko vreme odustao od vraćanja svog naloga.

Milić Vukašinović ispričao je u emisiji zanimljivu priču o tome kako mu je ukinut, a potom vraćen Tviter nalog.

- Imao sam oko 60.000 pratilaca. Mislim da je problem bio u tome što sam stavljao neke antiameričke izreke i svoje stavove, a oni su naveli da sam ja stavljao peme od nekih velikih američkih izdavačkih kuća i da sam prekršio autorska prava i tako dalje. Ja to nisam stavljao i kad sam se žalio rekao sam da mi je hakovan profil, jer ako te pesme stoje na mom proifilu, a ja ih nisam postavio, to je onda to - rekao je Milić.

Nakon žalbe, roker je zbog komplikacija oko vraćanja profila na neko vreme odustao od vraćanja svog naloga.

- Rekli su mi prvo da promenim lozinku što sam ja i uradio, ali onda su me upućivali da se žalim negde, maltene vrhovnom sudu Amerike i odustao sam.

Rešio je ponovo da se žali kada je u štampi pročitao šta planira da uradi Ilion Mask.

- Pročitao sam u novinama da je Ilon Mask koji je sada vlasnik Tvitera, rekao da će on da vrati sve profile koji su ukinuti. Ja sam mogao da gledam tajm lajn, ali nisam mogao da lajkujem i da postavljam. Dole sam video link gde je pisalo, ako vam ovo ne odgovara žalite se. Ja sam se žalio, napisao šta je problem i neverovatno - odmah su vratili profil.

Autor: Pink.rs