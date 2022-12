OVO GA JE IZBACILO IZ ŠINA! Gastoz progovorio o svom najvećem pijanstvu, desilo se na krsnoj slavi, otkrio ŠOK detalje, svi ZANEMELI! (VIDEO)

Završio na društvenoj mreži!

Nenad Sinđelić Gastoz večerašnji je gost emisije ''Amidži šou'', a on je tom prilikom, kao i ostali gosti odgovarao na škakljiva pitanja. Naime, Gastoz je morao da otkrije detalje svog najvećeg pijanstva.

- Podeli sa nama najveće pijanstvo - glasilo je pitanje za Gastoza, a on je svojim izlaganjem šokirao sve u studiju.

- Sveti Nikola. Ja slavio, moj Đura mi je predao slavu. Ove godine sam slavio u stanu, sve je bilo lepo, upalio sam sveću, išao u crkvu. Sutra vidim na Instagramu da su me objavili kako spavam, zaspao sam u pola 11. Oni su ostali do pola 3. Bio sam domaćin, upalio sam i ugasio sveću. Ja mislim da to treba privatno da se održi. Čuvajte vašu privatnost i kad spavate - otkrio je Gastoz.

Autor: M.K.