OVO JE ĆERKA ZORANA KALEZIĆA! Sina Filip život odveo u Ameriku, a evo kako je pokojni pevač pričao o svom unuku!

Iza sebe ostavio dvoje dece i unuka.

Posle duge i teške bolesti preminuo je pevač Zoran Kalezić u 73. godini. Zoran je iza sebe ostavio dvoje dece i unuka, kao i suprugu Irenu. Njegov sin Filip sa suprugom Suzanom i sinom Danilom živi u Čikagu. Unuk Danilo je kršten u manastiru Ostrog. Ćerka Sandra i njen suprug Rade žive u Beogradu.

- Nisam razumeo oca kad mi je pričao da više voli moga sina Filipa nego mene. To mi je bilo potpuno nedokučivo i nezamislivo. Ali kada mi je sin javio da sam postao deda, obuzela me je tako čudna emocija, mir u duši, nekakav osećaj koji nikada ranije nisam doživeo. Sve mi je postalo jasno kada sam mu video sliku, a najpribližniji opis tog stanja jeste da sam jednostavno van sebe od ljubavi, lepote i sreće. Ne mogu vam rečima opisati koliko mi ovo znači - kazao je jednom prilikom Kalezić za "Gloriu".

- Moje sestre i ja imamo porodičnu grupu na viberu “Familija”, gde su one non-stop slale fotografije svojih unučića. Ko o čemu, one o njima. Često sam se pitao imaju li drugih tema i preokupacija, šta su navalile toliko sa slanjem fotografija beba. A poslednjih dana, otkako sam i ja deda, od jutra do mraka im šaljem Danilove slike. On je nešto najlepše što sam video u životu. Sad tek shvatam kako sam se ogrešio o sestre iz neznanja.

Podsećanja radi, folk pevač se od kraja prošle godine borio s karcinomom pluća, a nakon što je saznao dijagnozu bio je i operisan u jednoj crnogorskoj bolnici.

Međutim, svestan da se radi o podmukloj bolesti, koja je u svakom momentu uznapredovala, sve češće se sećao pokojnog kuma Tome Zdravkovića, koji je preminuo od raka prostate.

- Sada sam polako krenuo na put ka mom kumu Tomi. Uskoro ćemo se sresti, ali imam još nešto da uradim dotad. Čekam koncert u Domu sindikata da još jednom čujem note koje sve organe vraćaju na pravo mesto. Imam potrebu da još jednom vidim sve te ljude u publici - rekao je Kalezić nedavno i kroz suze.

Iako je nakon operaciji bio medijski aktivan, poslednjih nekoliko meseci potpuno se povukao. Podsetimo, Zoran Kalezić poreklom je iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pesme su "Moj dobri anđele", "Dobro veče izgubljena nado", "Stan' mladosti, stani, stani"... Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Istaknuti je estradni umetnik.

Autor: M.K.