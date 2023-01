Milica Dabović otkrila da radi u BUTIKU I UTOVARA KAMIONE, a onda usledilo ŠOK priznanje: Masovno me otpraćaju sa Onli fansa jer ne širim noge kao što očekuju!

Milica Dabović mesecima je u centru medijske pažnje zbog svog profila na platformi za odrasle Onli fans.

Iako se u medijima već duže vreme priča o tome da su iznosi koje zarađuje od prodaje svojih golišavih slika enormni, bivša košarkašica kaže da je to daleko od istine.

Na početku razgovora otkrila je zbog čega je najavila povlačenje iz javnosti na neko vreme.

- Htela sam samo da me svi ostave na miru, da me ne pljuju. Pustite me malo da odahnem.

Kako ljudi reaguju u rodnom Herceg Novom kad te sad vide na ulici?

- Nekad mi je od Novog do Igala trebalo sat vremena, sada tri do četiri sata. Ljudi sada drugačije reaguju na mene, posebno jer sam bila na pustom ostrvu 72 dana. Oduševljeni su mojom energijom, iskrenošću i spontanošću. Žele sa mnom da popričaju i da se slikaju. Kao da se znamo godinama, i to mi jako znači.

Da li te vređaju negativni komentari koje dobijaš zbog naloga na Onli fansu?

- Žao mi je što govore da sam ovakva i onakva, a niko da me upozna kakva sam zaista. A kada upoznaš suštinu čoveka, onda možeš da mu sudiš. Pogađaju me komentari ljudi koji me ne poznaju. Da mi je loše stvari rekao neko od prijatelja ili članova porodice, rekla bih: "Ajde da se zapitam gde grešim."

Kažu da je sramota da se ti kao bivša vrhunska sportistkinja baviš prodajom svojih golih slika.

- Onli fans je svuda u svetu poznat. Nema tu mnogo šta da se filozofira. Mi smo primitivan narod koji sudi za sve što uradiš. Navikla sam na to. Sama sam odlučila da unovčim svoje telo ne šireći noge. Imala sam prilike da to uradim i kad sam ostala bez novca, a nisam to nikad uradila. Koračam ponosno.

Priča se da si od OF-a zaradila za stan i da ne znaš šta ćeš od novca.

- To nije tačno. Onli fans je samo stabilizovao moju finansijsku situaciju. Ti brojevi su izmišljeni jer misle da ako imam 9.000 pratilaca, ne znam šta ću od para. Taj iznos je daleko od toga. Volela bih da je to istina, ali, nažalost, nije. Nisam zaradila ni pola od onoga što se piše. Ljudi misle da ja ne radim ništa i da se samo snimam. Ja imam i butik, gde i sama radim. Pomažem drugarici i u njenoj radnji, utovaram kamione. Imam i penziju.

U čemu je onda problem?

- Kad ne ideš do granice koju pretplatnici očekuju, ne možeš mnogo da zaradiš. Drastično malo ljudi mi je ostalo na pretplati jer nisu dobili ono što su očekivali - da me vide golu i da širim noge. Ima ljudi koji tu vole da gledaju moje telo i meni je to bio cilj. Da vide kakva sam mačka u 41. godini.

Đorđe David te nešto mnogo gleda danas i odmerava od glave do pete. Da nije i on jedan od onih koji su pretplaćeni na tvoj sadržaj?

- Ne. Mislim da nije. Ne znam (smeh).

Tvoja čestitka za Božić je šokirala mnoge. Svi su se složili da je to bilo krajnje neprimereno.

- Ne znam zašto. Bila sam u haljini i nisam pokazala grudi kao što pričaju. Nisam se pokajala. Svako razmišlja polazeći od sebe.

Da li si zaljubljena?

- Ne želim da pričam o tome. Trenutno sam srećna i zadovoljna žena.

Autor: M.K.