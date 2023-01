'KAKVA SRAMOTA ZA JEDNU GLUMICU POPUT NJE' Komšije žestoko udarile na Anđelku Prpić: Kako je nije blam od bivšeg partnera?

Glumica uživa u trudnoći, a njen partner M. Ž. i ona sa nestrpljenjem iščekuju da dete dođe na svet.

Glumica Anđelka Prpić našla se u centru medijske pažnje nakon vesti da je u drugom stanju, a da dete čeka sa nekadašnjim dobrim prijateljem njenog bivšeg supruga Darija Prpića.

Harizmatična glumica uživa u trudnoći, a njen partner Marko Ž. i ona sa nestrpljenjem iščekuju da dete dođe na svet. Naše ekipa je posetila kraj u kome živi Anđelka. I dok su jedni imali samo reči hvale za ovu glumicu, drugi su osuđivali Anđelkin izbor partnera.

- Stalno je u nekoj žurbi i juri kad je sretnem. Stvarno nisam zagledala u stomak, ali drago mi je ako je to tačno. Deca su blagoslov i najlepši dar od Boga - kaže nam jedna starija komšinica iz ulaza u kojem živi Prpićeva.

U marketu koji se nalazi preko puta Anđelkine zgrade popričali smo sa dve prodavačice koje su imale samo lepe reči upućene na njen račun.

- Dolazi kod nas da kupuje, većinom sama, ali viđamo je i sa sinom. Slatka je ona ženica baš. Uvek je prijatna i nasmejana - kaže jedna radnica, dok se druga nadovezuje:

- Pročitala sam na nekom portalu vest da je trudna sa kumom. Iskreno ne verujem u to, ne deluje mi kao žena koja bi završila u krevetu sa najboljim prijateljem bivšeg partnera. Nisam njen fan, ali je stvarno gotivim. Drago mi je kad dođe ovde kod nas, unese neku vedrinu.

Sa druge strane, po izlasku iz prodavnice zaustavili smo jednog mlađeg gospodina koji nije štedeo reči o Anđelkinoj trudnoći sa dobrim prijateljem bivšeg supruga.

- Je l’ se šalite? Kakva sramota za jednu glumicu poput nje. Imao sam visoko mišljenje o njoj, obožavam da je gledam u serijama. Znam je iz viđenja. Iskreno šokiran sam i stidim se umesto nje - oštro je osudio komšija iz kraja.

Jedan mladić kojeg smo sreli u prolazu kaže da je često viđa kako šeta kuče.

- Sretnem je ponekad tu kod ulaza javimo se jedno drugom i to je sve sto znam i imam da kažem o njoj. S kim spava to je njena stvar- poručio je on.

Iz zgrade prekoputa Anđelkine sreli smo muškarca koji nam je istakao da mu nije jasno savremeno doba i sve ono što nosi sa sobom.

- Ma mene ako pitate, sve te glumice i pevačice su danas žene koje nemaju baš previše stida. Možeš misliti trudna sa drugom bivšeg muža. Kako je nije blam od bivšeg partnera? On je zaista divan čovek. Ne znam kakvo je ovo vreme došlo zaista, u moje vreme zaista nije bilo baš ovako - istakao nam je on ljutito.

Kada smo krenuli ka obližnjem parku, sreli smo ženu koja brani Anđelku.

- Prelepa žena i pretalentovna glumica. Nije mi jasno što ljudi toliko guraju nos u živote poznatih. Njena stvar, ako je njoj u redu, šta drugi ima da pričaju onda. Ona ima preslatkog sina, dete je tako kulturno i ljubazno. Ne kažem, i ona je. Nisam je skoro videla jer sam bila bolesna- istakla je ona.

