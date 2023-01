VESNA ZMIJANAC ZA DOČEK SRPSKE NOVE GODINE RAZVEZALA JEZIK! Pevačica progovorila o ćerki Nikoliji, penziji, nekretninama i srodnoj duši! (FOTO)

Pevačica je otkrila i da se više ne nada srodnoj duši, kao i da nema planove kada su neke nove nekretnine u pitanju.

Pevačica Vesna Zmijanac večeras u prestonici nastupa za doček srpske Nove godine, a vidno raspoložena nam je otkrila sve o svojoj finansijskoj situaciji, ćerki Nikoliji, nekretninama i srodnoj duši.

- Za Novu godinu nemam rituale, ne znam kako da se izbavim od posla, jer sam mnogo radila zadnjih meseci, mislila da će to da se završi sa Novom godinom, međutim, kako stvari stoje, ništa od toga, ovi moji samo dodaju i dodaju nastupe - rekla je Vesna i dodala:

- Pravo da vam kažem, ja samo idem i radim, ne razmišljam šta ću sa parama, jedino što me još čini srećnom je da pevam. Ne znam više šta ću sa sobom. Penzija mi je taman da platim infostan. Mislim da sam zaslužila nacionalnu penziju, ispunjavam sve uslove, ali ja još uvek dobro radim, ima puno pevača koji to ne mogu više da rade, možda su njima više potrebne te parice.

Pevačica je otkrila i da se više ne nada srodnoj duši, kao i da nema planove kada su neke nove nekretnine u pitanju.

- Prošli put sam rekla da mi je potrebna srodna duša, sad više nemam vremena za to. Ne interesuje me ni biznis. Na sve ovo samo mi još biznis fali, šta će više čoveku. Nikoliju treba da pitate za nekretnine, da li ima neku u planu, ja sam svoje završila, treba to održavati.

Autor: M.K.