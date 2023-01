'TU BABU MUFLONA SAM SVAKE NOĆI VOZIO DO KUĆE, JER JE BILA U DUGOVIMA DO GUŠE!' Taki za Pink.rs izneo ŠOK tvrdnje o prošlosti Zorice Marković, otkrio u kakvom odnosu su bili nekad, a sad ne sme na oči da mu se pojavi!

Uveren u to da je njegova ćerka Maja pevačici trn u oku, a otkrio je i zbog čega!

Nakon sinoćnjeg žestokog okršaja pevačice Zorice Marković i Maje Marinković, za Pink.rs se oglasio zadrugarkin otac Radomir Taki Marinković, koji je sinoć tokom te žučne svađe za crnim stolom i spomenut. Naime, Zorica je otkrila da je Maju otac Taki hranio iz njene kafane, a pevačica je poručila Marinkovićevoj i da njih troje čeka razgovor nakon rijalitija. Taki je sada razjasnio ovaj odnos, a o pevačici je izneo šokantne tvrdnje.

- Istina je da sam radio za Zoricu Marković. Ja sam je čuvao od mnogih kod kojih se zadužila i zbog kojih nije smela da ide sama kući. Svake noći je moralo obezbeđenje da je vozi do kuće, jer je bila u dugovima do guše, zaduživala se kako je stigla, pa se tako i plašila za svoju bezbednost. Kao što je Maja ranije već i pričala u Zadruzi, nosila je pare po pumpama zelenašima, to se zna. Duguje i Bogu i narodu! Ne znaju gde da je udare, pa joj spominju mene. Zorica mrzi Maju i sama je rekla da je treba ubiti - kaže besno Majin otac za Pink.rs i dodaje:

- Zorica je jedna isfrustrirana baba muflon. Iskompleksirana baba, vidite na šta liči! Drma je klimaks, ljubomorna je na sve mlađe i lepše od nje. Maja joj je trn u oku! Ona je jedan običan prevarant i ja imam dokaze za sve što pričam o njoj. Svoje dete je krila do 35. godine, sve što je Marija Kulić za nju rekla je istina. Valjda ga je rodila u njivama, otkud znam ja gde. Ona meni na oči ne sme da izađe, ona je jedna klošarka. Sve žive muzičare je prevarila. Klasičan prevarant i ološ od žene! - poručio je Taki za Pink.rs.

