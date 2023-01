PEVAČICA SE SLIKALA GOLA ZBOG KARIJERE! Bila je MIS JUGOSLAVIJE, a skandala se ne stidi! Komentar jedne pevačice JOŠ PAMTI

Andrijana Anči Dabetić, bivša mis Jugoslavije 1994. i pevačica, kada je započinjala svoju pevačku karijeru bila je spremna za sve zarad uspeha.

To je najčešće podrazumevalo da publiku osim glasom, zaintrigira i stasom, te se često obnažena fotografisala za naslovne strane, a radila je i provokativne kalendare. Kako danas ističe, bila je to mladost - ludost, ali da mora da ponovi sve bi uradila isto, jer nema čega da se stidi.

Ponosna sam i srećna što uprkos medijskoj pauzi opstala i što su sve moguće novine koje postoje unazad 30 godina pisale o meni i bila sam na naslovnim stranama. U svim emisijama sam bila, o meni je pisala i "Politika", završila sam i na naslovnoj strani "Tempa" i "Sporta", što je svima bilo čudno. Ali znate šta, neko je interesantan, neko nije, neko može na trepavicama da dubi, opet nije zanimljiv, a neko da kaže samo jednu rečenicu i to svima bude zanimljivo. Ja danas nemam problem da pričam, da se sretnem sa ljudima, da pevam uživo. Ljudi koji znaju svoj posao to znaju da cene - ispričala je Anči, dok je na pitanje da li sebi nešto zamera rekla:

- Nekad sam brzopleto izgovarala stvari koje nije trebalo, možda je nekad trebalo da se ujedem za jezik, ali ako me pitaš, ja ću da izgovorim. To je jače od mene. Ljudi ne vole da čuju istinu, ali ako daš sebi za pravo da me pitaš za mišljenje, ne možeš da se naljutiš ako ga kažem. Ako hoćeš samo da čuješ ono što ti želiš, ja to neću izgovoriti ako se sa tim ne slažem.

Kako se na početku karijere provokativno oblačila pevačica je priznala da je svojevremeno zbog toga imala neprijatan susret i osude od strane kolega.

Tu su bile sve naše velike zvezde, a ja sam kao početnik i delimično nepoznata pevačica pevala prva na otvaranju novogodišnjeg programa. Imala sam kraću haljinu i kako sam stajana na bini čula sam sve šta ljudi pričaju iza i jedna moja koleginica kaže: „Jaoj, šta će ove mlade, vidi kako se skinula“. Da bi kraljica narodne muzike, kraljica u svakom smislu, Lepa Lukić rekla :“Alo, bre, šta je kritikuješ?! Što ti smeta neko mlad, šta smo mi sve radili u tim godinama?! Kad će da nosi mini suknje ako neće sad?“. Lepa me je tad kupila za sva vremena. Zato ja danas podržavam mlade, i uvek sam tu za njih, podržavam mlađu gardu koja dolazi - ispričala je pevačica.

