MILE KITIĆ NAŠAO NOVU SANDRU AFRIKU! Zgodna crnka se uvijala oko folkera nasred bine: Mešala kukovima i zavodila ga, nastao OPŠTI HAOS! (VIDEO)

Snimci s njegovog nastupa munjevito se šire!

Pre mnogo godina nastupi Mileta Kitića bili su prepoznatljivi po atraktivnoj igračici. Sandra Afrika proslavila se zahvaljujući folkeru kog je pratila na nastupima, nakon čega je otpočela solo karijeru, a čini se da je Kitić posle mnogo godina pronašao novu igračicu.

Naime, na Tik Toku je osvanuo snimak na kom Mile peva svoju pesmu "Kilo dole, kilo gore", a na scenu mu se pridružuje i devojka koja počinje da se uvija oko njega u kožnom suknji i topu.

"Našao novu Sandru Afriku", Au Mile što si ostario", "koja kraljica"... su samo neki od komentara.

Podsetimo, Sandra Afrika je i počela karijeru zahvaljujući Miletu, ali je usledila svađa posle uspešne saradnje.

- Mnogo sam učinila za njega dok smo zajedno radili, ali onda sam se razočarala jer dok sam mu trebala, on je to koristio ali kada je trebalo on meni da pomogne, okrenuo se i nije se javljao - ispričala je jednom prilikom.

Autor: pink.rs