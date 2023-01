'PLAKAO SAM KAD I ONA, ON ĆE DA DOBIJE BATINE JER TO ŠMEKERI NE RADE!' Moka Slavnić progovorio o BRODOLOMU Anđele i svog sina, o Ani i njihovom odnosu, a evo šta kaže o pokojnoj Kseniji Pajčin!

Ogolio dušu!

U novom izdanju emisije "Premijera Vikend - Specijal", reporter Nemanja Vujičić porazgovarao je sa ocem aktuelnog učesnika "Zadruge 6" Zvezdana Slavnića, slavnim košarkašem, Mokom Slavnićem o svemu što se dešava oko njega u Beloj kući.

Kako vi gledate na sve ovo što se dešava?

Oboje smo vineri, samo što je on spojio sa ljubavlju, a ja sa kintom. Šalim se, malo koga mogu da ubedim da sam bio košarkaš, pogledaj me. Tu su bili Kićanović, Deliblašić, Radovanović i tako dalje.

Da li je loš sin ili nije? Kako se vama sviđa sadašnja snajka?

Lesi se vratio kući. On je vrlo otvoren, bez trunke razmišljanja da pravi strategije. Mi smo dva vrlo zaje**na karaktera, ali smo različiti. On je fajter, a to se u životu sve plaća. Meni su bila podeljena dva života, od devedesete, pa od devedesete do danas. Bio sam sportista taj sport ti donosi mnogo. Ne spadam pod kazanove.

Kako vam se dopada učešće vašeg sina i šta biste ga posavetovali da možete i kako vam se dopada devojka sa kojom je sada?

- Dobiće večeras punu porciju, biće svašta. Drago mi je što ću imati prilike da ga vidim. Kad je ona dobila, maltene nervni slom, ja sam plakao kao malo dete. Ja nju gledam kao ćerku, a njega ću da prebijem, jer tako šmeker ne radi. On se sigurno zaljubio u Anđelu, ovo sa Aleks, žao mi je nje na bilo koji način, bila je provera da li ga je gledala ili ne. Nisam znao da se deca rađaju preko poljupca. Kao što su mu se desile lisice, tako mu se desila sada izolacija.

Zašto mislite da ne postoji ništa između njega i Aleks?

Pokazalo se. Optuživali su ga da je sa Majom, ništa nije bilo. Da su bile simpatije između Aleks i Zvezdana, da i tu je ostalo. Zvezdan bi joj direktno rekao da mu se sviđa. Anđela jeste fini smarač, ali su to benigne stvari da bi bio ljut. Mići se zahvaljujem jer ga je spasio da preskoči, a Zorici isto, mada i njoj imam da zamerim. Pogotovo onaj degenerik mali od sinoć...Ja sam pozitivno iznenađen Zvezdanom, ne poznajem ga ovakvog. Dopada mi se Anđela, ima manire, rekao sam da nema više da se pravda, nema potrebe.

On se tamo zaljubio i odlučio je da kaže ženi da je ne voli. Kako vi gledate na to i da li ste se čuli sa njom?

On je ušao u „Zadrugu“ sa namerom, ne da se zaljubi. Nije imao tu nameru. Ja sam razgovarao sa njim dva dana pred ulazak, bio je kod mene u bolnici. Ana i ja smo plakali zajedno. U svakom članku smo bili okej kad su bili pogledi, a kada je uradila nešto bez mojeg znanja, napu**la me je, telefon mi se i dalje puši.

Da li je ona posumnjala da će se ovo dogoditi?

Meni je žao, ja sam zamoljen malo oštrije da je ne pominjem, tako da eto.

Kažete da je ovo nasledio od vas da ima nekoliko devojaka u istom momentu?

Nije. Više puta sam rekao da Slavnići ne varaju, mi menjamo, on je uradio nešto drugo. Dobiće po gu*i za to što je uradio. Najveći Zvezdanov neprijatelj, pod navodnicima, sam ja. Najviše sam ga kritikovao i zato nismo bili u dobrim odnosima. Njegov život se kosio sa mojim odobrenjima, tako da putuj Igumane. 15 godina zatvora je imao, ali ja nisam radio, jer mi je on bio prioritet.

Koliko vam je teško bilo u tom periodu kada nije bio na slobodi?

On je bio dete koje nikada nije trebao da ukrade čokoladicu, ali oko njega nisu imali. Nije njega ulica maznula, on je maznuo ulicu.

Da li ste vi upoznali Kseniju Pajčin?

Jok ti si. Bili su divan par, to i dan danas apostrofiraju svugde. Mnogi vole da upoznaju devojke svojih sinova. Nisam stigao da se zahvalim njenoj majici na Kseniji, jer je to bila velika ljubav.

Autor: N.Ž.