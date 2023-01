SORAJA RAĐA SINA U ŠVAJCARSKOJ! Iz korena promenila život čim je saznala da je trudna, IMA SAMO JEDAN ZAHTEV!

Kao bomba odjeknula je informacija da je Soraja Vučelić u drugom stanju i čeka rođenje sina.

Otkako je saznala da će se ostvariti u najvažnijoj životnoj ulozi, Vučelićeva je promenila život iz korena. Godinama je u stabilnoj vezi, pa je sa svojim partnerom odlučila da proširi porodicu. Ona je ušla u deveti mesec, a mali krug ljudi je upućen u to da će uskoro postati mama. To je za Kurir potvrdio izvor blizak Soraji.

Soraja se odavno povukla iz javnosti i živi drugačijim, mirnijim i stabilnijim načinom života. Turbulentan period je iza nje. Čeka bebu i maksimalno je posvećena trudnoći i dolasku sina na svet. Verujte mi da uživa i da je ne zanima apsolutno ništa osim roditeljstva. Čim je saznala da će postati mama, ugasila je profile na društvenim mrežama i posvetila se porodici. Sećam se, kad je saznala da je trudna, njenoj sreći nije bilo kraja. Prija joj blagosloveno stanje i sada jedva čeka dolazak sina - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, Soraja će se poroditi u inostranstvu.

- Ona od letos živi u Švajcarskoj. Tamo će se i poroditi, u jednoj privatnoj bolnici. Kod izabranog lekara je vodila trudnoću, koja je protekla u najboljem redu. Bukvalno je nije osetila. Viđala se samo s najbližim prijateljima, kojima i veruje, i zato se i nije saznalo sve do sada da je u blagoslovenom stanju. Sve je promenila u svom životu i nije želela da u javnosti govori o njenoj trudnoći. Ne znam kako će reagovati kada pročita da se saznalo da će postati mama, jer je to želela da sačuva za sebe i svog partnera. On nije javna ličnost i nema nameru da se eksponira. Važno je da je njima lepo, da su zadovoljni i da svoju privatnost žele da sačuvaju za sebe. Zato je i zahtevala da se o njenoj trudnoći ne priča previše. Soraja je srećna i jedva čeka da postane mama - završava izvor.

Autor: pink.rs