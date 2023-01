BALKAN I DALJE PATI ZA NJIM! Da nije TRAGIČNO nastradao, Toše Proeski bi danas slavio 42. rođendan!

Oni koji su ga voleli još žale za njim.

Toše Proeski, koji je rođen 25. januara 1981. godine, danas bi napunio 42 godine, da nije nastradao u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007. godine. Tog dana su svi njegovi obožavaoci i ceo Balkan bili šokirani zbog ove vesti i svi su bili u neverici dok se nisu pojavile fotografije pevačevog smrskanog džipa.

Toše i njegov prijatelj Đorđe Đorđijevski tada su putovali za Hrvatsku, a kasnije im se pridružila i pevačeva menadžerka Ljiljana. Proeski je sa povređenom nogom zaspao na mestu suvozača, a Ljiljana se ponudila da odmeni vozača, a kada je on to odbio i ona je utonula u san. Nedugo nakon toga došlo je do saobraćajke, a iz automobila su se izvukli samo Đorđe i Ljiljana, dok se Toše nije oglašavao na njihovo dozivanje.

Za 15 minuta stigla je Hitna pomoć, a vatrogasci su morali da izvlače pevačevo telo iz automobila koji je bio neverovatno oštećen. Danas ga se njegovi fanovi prisećaju tako što objavljuju njegove fotografije i snimke, žaleći što nije živ da proslavi 42. rođendan.

Autor: Pink.rs