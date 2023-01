Progovorila i o polu bebe!

Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC, u drugom je stanju. Sajsi je zablistala u crnoj haljini, a trudnički stomak se ocrtavao, a svi pogledi su bili uprti u nju.

Pevačica je otkrila da je ušla u osmi mesec trudnoće, ali je priznala da nisu hteli da saznaju kog je pola beba. Sajsi je progovorila o tome da li joj se život promenio od trenutka kada je saznala za trudnoću.

- Nije mi se puno promenio, zato što su mi doktori rekli da apsolutno mogu da radim sve. Naravno, ne mogu da klizam i jašem konja i ostalo, ali sve što sam radila do sada, to mogu i da nastavim. Nastupala sam, radila sam Prajd, Exit i sve nastupe, tako da baš sam srećna što sam mogla da nastavim da radim i da me to ne sputava, jer kažu da šta meni prija da i bebi prija.

Sajsi je priznala da se plaši i samog porođaja, ali isto tako istakla da je imala i nekih poteškoća u toku trudnoće.

- U prva tri meseca sam imala mučnine, ja sam radila punom parom, niko ne može da objasni te mučnine, posebno su čudne - istakla je pevačica.

Pevačica je takođe otkrila i kako je njena sestra regovala na njenu trudnoću.

- Ponosna tetka jednog anđela - rekla je Sajsi kroz osmeh, a onda dodala.

- Ona se nada da će dete da liči na nju, zato što dete često liči na tetku i onda se ona nada i po karakteru da će biti kao ona i da će imati zelene oči i kovrčavu kosu - rekla je Sajsi.

Autor: M.K.