PEJOVIĆU ĆERKA ŽESTOKO PREBACILA ZBOG DRUGE ŽENE! Aco otkrio HIT scenu: ''Kako si OVO mogao da uradiš MAMI?!''

Otkrio mnoge detalje iz svoje karijere, ali i iz privatnog života.

Aco Pejović u februaru će održati veliki koncert u Zagrebu. On se raduje susretu sa publikom, kojoj će prirediti noć za pamćenje. Pevač je u intervjuu za hrvatski portal ispričao mnoge detalje iz svoje karijere, ali i privatnog života.

- Zagreb je grad koji me uvek dočekivao s osmehom, imam U Zagrebu jako puno prijatelja. Važno mi je da svatko iz Arene ode kući srećan. Preuzbuđen sam i jedva čekam taj 11. februar - rekao je na početku razgovora Pejović.

On je ispričao da osim Zagreba voli i hrvatsku obalu jer svako leto plovi od ostrva do ostrva. Na Hvaru najviše voli da uživa.

- Volim stari deo grada i večere u malim restoranima. To je za mene pravo punjenje baterija - objasnio je.

Aco Pejović smatra da su na Balkanu najlepše žene na svetu.

- Mislim da su na našim prostorima najljepše žene - Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna. To je taj poseban temperament, ta put, taj stil, način života, drugačije je nego u ostatku sveta. Nigde na svetu, skoro nigde, nećete naći devojku, koja je u 10 ujutro potpuno sređena, sa najjačom garderobom i šminkom - govori pevač.

- Moraš biti što manje kući, šalim se. Bili smo sedam dana zajedno i onda smo se venčali. Svaki brak se sastoji od tolerancije i poštovanja - objasnio je.

On je jedini muški član u porodici. Pored supruge Biljane, od svoje tri ćerke je mnogo stvari naučio. S obzirom na to da su mu dve starije ćerke proputovale svet, od njih je slušao raznorazne priče, međutim pevač i sam obožava putovanja. Njegov omiljeni grad je Madrid, koji ga je već pri samom dolasku na aerodrom u potpunosti očarao. Pejović je u intervjuu osim detalja iz privatnog života otkrio i one iz poslovnog. Ispričao je i jedan od smešnih trenutaka sa snimanja spota za pesmu "Neverna".

- Manekenka koja je glumila u spotu mi je sela u krilo za snimanje scene. Mi smo tu, kao, neka predigra, ide ruka ispod suknje, to se vidi u spotu sve. Moja srednja ćerka je odgledala taj spot i okrenula se prema meni i rekla: "Kako si mogao ovo da uradiš mami?". I odmah je pobegla u sobu - kroz smeh se prisetio Pejović.

