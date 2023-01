PEVAČ NAPRAVIO PREKRŠAJ, PA ZAVRŠIO U POLICIJI! Sloba Vasić sad otkrio ŠOK detalje: Svima se to desi!

U medijima je kao bomba odjeknula vest da je pevač Sloba Vasić priveden zbog saobraćajnog prekršaja.

Naime, pevač je prekršaj napravio na autoputu Beograd - Subotica na deonici između Inđije i Beške gde ga je kamera za merenje prosečne brzine snimila i detektovala prekršaj koji je počinio.

Pevač je sada rešio da stane na put nagađanjima i otkrio šta se zapravo desilo tog dana.

- Ja mislim da je svako u životu imao takvu neku situaciju da mora negde da požuri. Da bih izbegao jednu nerpijatnu situaciju, napravio sam drugu, zapravo žurio sam na neko suđenje koje sam imao zakazano. I da bih tamo stigao na vreme i da ne bih napravio izostanak prestupio sam brzinu – rekao je Sloba i dodao:

- Bio je jedan momenat kada sam toliko ubrzao da bih obišao kamion i radar me je uslikao. Nema izgovori za to, nisam divljak u vožnji, svakome se to desi, pa i meni. Naučio sam iz toga da koliko god je negde hitno neću tako voziti, kada su ovako obične situacije ne žurim nikada.

Sloba je otkrio da je totalno promenio način života i da više ne juri za "burnim" životom.

- Koliko god da sam ranije imao buran život, sada mi je blam prosto. Neugodno mi je i da pričam o tome i da mi se uopšte to desilo – zaključio je pevač.

Autor: M.K.