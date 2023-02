'JAO ŽENO!' Đani sprema SPECIJALNO iznenađenje za Slađu, najavio joj HAOS! Folker spreman da svoju dragu obori s nogu! (FOTO)

Ovo će je sigurno oduševiti!

Kralj zabave i bakšiša, Radiša Trajković Đani, imao je nastup u Amsterdamu gde je imao nastup, a iako se ubrzo vraća u Beograd nije propustio priliku da uživa u čarima ovog grada koji je poznat i kao najliberalniji u Evropi.Đani nije krio oduševljenje Amsterdamom odakle je podelio nekoliko objava od kojih je jedna svima zapala za oko.

Naime, on je snimio kako prolazi pored jednog seks šopa kojih tamo ima na svakom ćošku, a uz video je poručio: „Jao ženo“, pa su pratioci pretpostavili da će je iznenaditi nekim zanimljivim suvenirom.

Podsetimo, Đani je nedavno u izjavi medijima prizano da ga niko ne može naterati da uradi nešto zbog bakšiša. Tada je istakao da na nastupima radi samo ono što želi, a dotakao se i čuvenog snimka sa cipelom.

- Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natera da se popnem na sto. To ja sam osetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu - rekao je on.

Autor: M.K.