RASKOŠNI DETALJI I POSEBAN KUTAK ZA NASLEDNIKA! Zavirite u STAN Anđelke Prpić, evo gde će živeti sa NOVIM PARTNEROM! (FOTO)

Anđelka Prpić bebu čeka u krugu najbližih, i to u toplini svog raskošnog doma

Anđelka Prpić trenutno je u drugom stanju, a njena trudnoća podigla je veliku prašinu u javnosti. Otkad se saznalo da će se uskoro ponovo ostvariti u ulozi majke, Anđelka izbegava da se pojavljuje u javnosti i vreme uglavnom provodi u krugu najbližih.

Međutim, glumica je nedavno uhvaćena kako kupuje stvari za trudnice u jednom prestoničkom tržnom centru, a u nekoliko navrata uhvaćena je i sa svojim partnerom. Ipak, najviše uživa u svojoj oazi mira, a u jednom intervjuu je izjavila da život živi po svojim pravilima, te je tako uredila i svoj topli dom, a detalji istog, mogu se videti na njenim društvenim mrežama.

Stan u kom će živeti sa bebom kada dođe na svet, svojim novim izabranikom Markom i sinom iz prvog braka Jakšom, odiše svetlošću i nežnim tonovima. Veliki plazma televizor, klavir i ugaona garnitura u boji peska krase dnevnu sobu popularne glumice, dok je kuhinju opremila u braon i crnim nijansama. Nekoliko puta do sada Anđela je pomenula da joj kuvanje nije jača strana, međutim, s obzirom na to da njenu kuhinju, to niko ne bi rekao da je slučaj.

Anđelka je, kako se može zaključiti, sa puno ljubavi opremila nekretninu u kojoj posebno mesto zauzima i kutak namenjen stvaralačkom zanosu njenog naslednika. Jakša, naime, voli i ume da crta, stoga se ponosna mama potrudila da mu obezbedi sve neophodno.

Autor: Pink.rs