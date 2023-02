Ovakva noć se ne pamti!

Sinoć su na velelepnom imanju Zadruge održane emisije Izbor potrčka i Pretres nedelje. Od samog ulaska voditeljke Ivane Šopić, zadrugari su oborili glave jer su postali svesni šta ih čeka.

Na samom startu emisije, zadrugari su komentarisali budžet novog vođe, Ivana Dragića za kojeg je malo ko od njih imao lepe reči. Najpre mu je Zorica Marković otkrila kojom profesijom treba da se bavi i da iz njega isijava zlo, da bi mu Mikica Bojanić udario na muškost.

Za razliku od njih Filip Car je bio zadovoljan podelom budžeta i pohvalio Dragića uz rečenicu:

Za prvi put si odlično podelio budžet. Čim ga ovoliko kude, to je idealno. Da je loše podelio budžet, onda bi ga hvalili. Kad je komentarisao danas Aleks, meni nije prijalo, ali je to što je rekao za nju je tačno. Činjenica je da sam je ponižavao - rekao je Car.

Nenad Neca Lazić zamerio je Dragiću što je nahvalio Anđelu Đuričić koja je po njegovom mišljenju ljubavnica, a Dragić je nahvalio njene moralne vrednosti.

Usledio je komentar Anđele Đuričić koja je dobila veliki budžet a mnogo zadrugara je to osudilo, da bi nakon nje svoj sud dala i Miljana Popović:

Što se tiče mog budžeta, ja se ne ljutim koliko god mi daju, sem par ljudi koji mi znače u kući, tu bih se možda malo naljutila. A što se tiče Ivanove podele budžeta lično meni, rečeno mi je da je bio osuđivan u kući. Ivan je prva osoba koja mi je dala budžet veći od malog. Što se našeg odnosa tiče, mi smo za srednji budžet. On me je uvek kritikovao što se tiče odnosa sa Zvezdanom, ali imamo super odnos, naravno, ima tu i to što smo iz Crne Gore. Da sam bila pametnija, bila bih sada u srećnoj vezi, ali sam ja išla srcem. Pozdrav za Kerića ovom prilikom. Bilo mi je očekivan veliki budžet, jer mu je najbolji drug. Bila sam gruba prema Keriću, jeste mi malo krivo. Pozdrav za njega ovom prilikom - istakla je Anđela.

Dragić sebe naziva verbalnim ubicom, očekivala sam da neće biti preživelih. Da nije bilo Bebice, bilo bi monotono i dosadno. Ljudi su učinili njegovu podelu interesantno, a ne on sam. Smatram da nije nikada dovoljno iskren i direktan, da uvek bude polovično. I to sa Zvezdanom, nekoliko puta je ustuknuo, sve je to vrlo blago. Dok kad sam ja u pitanju, krenuo je jako i sa uvredama. Izmanipulisala sam ga da prestane da me vređa i da kaže da jesam elokventna, inteligentna, da su me ovde muvali. Smatram i da je sa Anom hteo da izazove neku reakciju. To neko poniženje, da je ostavi za kraj, posle Anđele kojoj je dao veliki budžet. Delovalo je tendenciozno, da se izazove neka frka. Mislim da ima hrabrosti kad ode na intervju da tamo opljuje po svima - rekla je Miljana.

Došlo je vreme da se vidi ko ove nedelje ide u izolaciju. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Dragiću da odabere ovonedeljne potrčke.

Soraja i Janjuš, Smiljić i Anita, Mikica i Miljana, Marko Marković i Anđela, Matora i Sofija Una, Brendon i Miljan Vračević, Šaki i Maja Kovačević, eto - dodao je Dragić.

Nakon što je spustio većinu zadrugara, Dragić je doneo odluku da u izolaciju pošalje Anu Ćurčić i Zvezdana Slavnića, te su njih dvoje prokomentarisali sve to.

Usledilo je komentarisanje potrčaka od strane zadruagra, i dok je Marija Kulić rekla da bi bilo zanimljivije videti Maju i Zvezdana u izolaciji, njena ćerka MIljana smatra da je to dobar potez, jer će se Ana i Zvezdan napokon ispričati.

Ivan Dragić je odabrao i svoju omiljenu osobu.

Defitinivno nema dileme, ovo mi je najlakša odluka u životu. Naravno da će omiljena osoba biti moja voljena osoba Aleksandra Momčilović - rekao je Dragić.

Samo moram da kažem zašto ne branim Ivana (od optužbi da je nasilnik). Kad se priča o tome, nisam baš najbolje u svojoj glavi. Gde sam ja odrasla, stvari se ne rešavaju tako - dodala je Sana.

Nakon toga, počeo je "Pretres nedelje". Voditeljka Ivana Šopić je podigla Anđelu Đuričić, koja je progovorila o raskidu sa Zvezdanom Slavnićem.

Došla sam malo sebi, trebalo mi je par dana. Danas sam prespavala ceo dan, trebalo mi je. Sada ću reći svoje mišljenje. Svi znamo šta je bilo u petak. Htela sam da se borim za nešto, ali su usledile neke stvari. To što smo se pomirili na jednu noć, to je bio njegov inat prema supruzi, ali ja to tad nisam shvatila, jer sam htela da se pomirim sa njim, jer sam jedva čekala to. Smatram da nema nikakvo osećanje prema meni, sem ljudskog. Hladne glave sam ustala i rekla mu da završavamo svaku komunikaciju, da me ne zanima. Shvatila sam da voli ovu ženu, voli je i kao čoveka i kao ženu. Voli nju kao osobu u svakom smislu te reči. Ja sam mu bila prolazna avantura u koju se malo zaljubio. On sada nema nikakva osećanja prema meni. To što sam se zaljubila, proći će i to. Čak mi svojim ponašanjem i pomaže. Ja sam ta koja je njemu rekla da završavamo komunikaciju. Mislim da je samo udaljenost od nje učinila svoje. Kao što kaže, ja sam njegova greška. Nju voli kao Boga - rekla je Anđela. pa se obratila Ani:

Meni je rekao da Vas voli kao osobu. Ja sam mislila da je tako, dok nisam videla ovde. Bilo mi je jasno kad je imao reakciju kad je ona rekla da ona ima nekoga ko je štiti. Mislim da samo nju voli, da sam prolazna avantura. Sve sam kockice sklopila. Car je rekao dobru rečenicu, da je lakše ostaviti ženu zbog mene, nego Maje, Aleksandre... Hteo je da ode dalje u životu, malo se zavozao. Ja sam bila čista, zbog mene je ostavio, ali me ne voli - rekla je Anđela.

Nakon što je Anđela rekla da je shvatila da Zvezdan nema emocije prema njoj i da voli Anu Ćurčić, reč je dobila Ana.

Ja gledam njega, a njegova devojka bivša ovo priča je katastrofa. Ja ne mislim da on mene voli kao Boga, tako si pogrešila, to mi veruj. Neću da se izjašnjavam šta on oseća prema Anđeli. Zašto Miljannije prevario ženu ili se zavozao? Mikica? Miljanova supruga je moja prijateljica, verujem da je Mikica supruga puno stvari prošla sa njim i proživela, sa Zvezdanom ja isto. Mene Anđela Đuričić ne boli, da li je ona kriva? Pa i nije. Kriva je jer je on bio zauzet, radila sve šta je radila, moju decu nisam tako vaspitala i meni to nije oličenje poštenja. Čvrsto stojim pri tome da me je izdao, prevara me nije zabolela. Njega je to uvredilo da li neko stoji pored mene jer je ana uvek bila uz Zvezdana i nikad nije dala da joj neko priđe. Da li je to zabolelo jer me voli kao Boga ili jer mu je mnogo visok ego i sujete, ostaviću vreme. Čovek koji bezuslovno voli ženu ne postoji niko na svetu da bi ovo uradio. Ja sam za tog čoveka stala u mnogo tešim situacijama, a moja bol nije ni krenula. On je ljut na mene što sam došla, umesto da kaže: "Svaka čast". Šta će biti sa njim i šta će on da radi to je njegovo pravo, ja neću da mu stojim na putu, niti ću. Volim ga, sve me ovo boli, ali nije ljubav koju zaslužujem - govorila je Ana.

Nećemo ni da pričamo tamo, sad kažem jer nema potrebe. Nijednog sekunda nisam spomenuo mene i nju. Nema sekund da je bilo pitanje mene i nje za dalje i za prijateljstvo je odluka njena. Ja nemam razlog da pričam sa njom u izolaciji. Ja sam uradio veliku stvar, mogla je da ostane tamo i da rešimo drugačije, došla je ovde i to je htela. Ja ovde nisam došao da nađem treću osobu i da pobegnem od tebe. To što si ti uradila, to je tvoja stvari i ti ćeš da nosiš, mogla si da ne dođeš. Sve otkako si ušla je na tebi. Nemoj da me provocdira, sve je tebi jasno - govorio je Zvezdan.

Zvezdane, ne postoji žena koja ovde ne bi ušla u toj situaciji - dodala je Ivana Šopić.

Postoji, ona. Došla je ovde da me us*re. Treba da kaže pravu istinu, a ne da folira volim te i ne volim te. Ja ću nju da pustim i neću reč sa njom da progovorim tamo. Ona je došla da nam se us*re u živote, da se oprosti od mene, da vidi da li sam tu i ja na sve treba da joj kažem: "Bravo". Ja sam zasr*o nešto i to ne mogu da vratim nazad. Da postoji vremeplov platio bih ga životom samo da se to ne desi. Grliš me plačeš jer smo izgubljeni. Ona neće preći preko toga, ja ni ne tražim. Ja samo tražim pravi odgovor dolaska - nastavio je Slavnić.

Usledili su komentari zadrugara. Prva je ustala Maja Marinković koja je ubeđena da Zvezdan nije dovoljo zagrizao za vezu sa Anđelom.

U tom momentu je započeta svađa Anđele i Ane oko Zvezdana.

Pričala sam sa Zoricom. Krenuću nekim redom, da opet ne bude akcenat da dajem Anđeli Đuričić, ali moram. Desila se prevara, gospođica je ljubavnica, ovde to niko nije osudio. Bila je velika ljubav, ustao je, ostavio ženu, osetio emociju, ona ga je zavodila. Ona ga je prva uhvatila za ruku i dala mu je signal. Pa plan, troje dece, bungalovi, budućnost, pa je bilo da će da pogne glavu kad ja dođem, da izađe, to nije uradila. Ja sam sve vreme slušala i posmatrala. Ja sam ovde došla kao polupana žena zbog čoveka kojeg volim. Mislim da ne delujem dobro. Sedela je dva dana, slušam i kaže, od tolike ljubavi se dozvala sebi i čekala "Pretres" da nešto kaže. A rekla je da je ona prišla Zvezdanu, ona njega ostavila. Ja sam kod kuće lomila kao što on lomi sad ovde. Ali ona ima svoj stav, jer ona voli ovog čoveka. A ja bih je samo zamolila da joj svoju bol dam na jedan sat, samo na jedan sat. Kucala bi na kapiju, ne bi znala gde je levo - krenula je Ana.

Znači ona saoseća sa svojim dečkom da sam ja krivac, ali ovde na "Pretresu" jedva čeka napirlitana da kaže da je ona ostavila dečka i da je ona shvatila da je izigrana, ona je žrtva. Ali se ona ograđuje i kaže da ne zna šta će biti za sedam dana. Jer on je nju izigrao i tera inat sa njom meni. Ne, devojko, ti sad teraš inat. A ovde sam došla da te spasem (Zvezdana) - dodala je Ćurčićeva.

Usledio je komentar Zorice Marković:

Ova žena je došla u komadima, rastavljena. Ona je i dalje uporna, ne osvrćući se na bol. Pa kad ovaj čovek razvija, ona prebacuje krivicu na Anu, pa prilazi Zvezdanu i kaže mu da čuva ruke. Sa Anom sam došla do zaključka da je Anđelina izjava večeras kao i sve pre toga, fejk. Pošto nije izazvala reakciju svih nas ovde, duplu krivicu prebacuje na Zvezdana, sada pokušava sa ovom pričom i ovim nastupom da izazove reakciju svih nas i ona će pobogu biti žrtvica. A pre neki dan kaže da je Ana odgovorna. Ova žena dostojanstveno ćuti, stavlja svoju bol sa strane i biva prijatelj Zvezdanu, a on se i dalje pita. Da li smo mi normalni? Žena je ušla da reši problem. Ja smatram da je ona došla u momentu kada je bilo usijanje Anđelinog bezobrazluka. Troje dečice, kućiće, džipovi. Žena nije mogla da izdži, došla je da spase ako se spasiti može. Mislim da ona i dalje voli Zvezdana, rekla mi je da joj srce curi i krvari. Neka je devojka živa i zdrava svojim roditeljima, ali tvrdim da je sve sa njene strane bilo lažno od početka. Čovek je posle svega došao ovde, muškarac, j*biga. Razmišljao je donjom glavom. Od samog početka je devojak bila fejk. Možda je čovek od spolja bio tipovan. Nikad je nisam nazvala pogrdnim imenima, samo smatram da je odličan rijaliti igrač. Bruka i sramota je način na koji je odabrala da učestvuje ovde. Večeras je potvrdila da je glupa. Zvezdanu svaka čast što nije reagovao. A pokazao je da je imao samo strast i s*ksualne nagone - nastavila je Zorica.

Zvezdane, zašto si oladio Anđelu u subotu nakon novinara? - pitala je Ivana Šopić.

Nisam je oladio. Prišla mi je, izvinila mi se, rekao sam joj da sedne, zagrlili smo se i otišli smo, ljubili smo se i pričali. Ja sam se vratio razmišljao, pričao sa Matorom i Filipom i doneo zaključak da ne treba tako i da ne zaslužuje da joj se to dešava pored svega. Rekao sam da bih voleo da popričamo s vremena na vreme. Ona je juče rekla da ne želi nikakav kontakt i ja se toga držim. Ja ne mogu, osetio sam nešto, da li je zaljubljenost i šta god da je, ne bih ustao da bih bio rijaliti priča ove sezone. Ona zna i ovo što priča da mi je poslednjih 10 dana jako prijala, to je ono što kaže Filip da krešti, to bih voleo da se promeni i to je što sam rekao za tih 10 dana. Pričali smo, desilo se, ušla je i čovek ne može da planira neke stvari. Ja ne bih digao ruku da nisam osetio. Meni je sa njom u druženju bilo jednostavnije, više smo se zezali i smejali, ne volim da se raspravljam. Ja sam uradio šta sam uradio i bio sam iskren. Uradio sam Ani pogrešmnu stvar Ani, a nisam uradio pogrešnu stvar kad sam se digao. Ja nešto da objašnjavam, ja sam rekao da Ana nije ušla da bih se zaljubio. Ja neću da se objašnjavam njoj, neka bude i da sam prema njoj loš. Ne želim da ulazi u rasprave sa njom, rekla je šta je rekla i držaću se toga. Nisam na dva lopte, sa ovom stranom sam povezan do kraja života, uvek će biti broj jedan. Ona nije moja greška, ja sam napravio grešku jer sam nekog povredio. Ja nikad nisam rekao da si greška - govorio je Zvezdan.

Gospodin Greška kaže da niko neće da igra na svoju štetu, a gospođa Marković kaže da sam igrala, bila sam čista i dobila najgore uvrede. _Zboig čega? Na svoju štetu? Toliko. Kad je Zvezdan u pitanju njemu se kaže, a ja igram rijaliti. Baš mi treba da do kraja života budem ljubavnica, rasturačica brakova i da me prati ime Zvezdana Slavnića. Prošle godine kad je bila situacija Dalile i Dejana, kakva god da je bila borila se za ovog čoveka i preko sebe gazila za ljubav prema Filipu. Meni je žao što sve što mi je pričao sad nema ništa od toga. Meni je žao jer duboko u sebi znam šta mi je pričao i kakva su mi bila očekivana na osnovu zajedničke priče pre samog ulaska u vezi i ond odjednom blok. Meni nije dovoljno da sa njim budem na ćao, ili sve ili ništa. Neću da pričam šta smo sve planirali. Ostavlja mi prostor da pomislim sve ono što sam rekla. Znam šta sam pričala, da me je sve lagao - poručila je Anđela.

Ana Ćurčić je sa svojim cimerima podelila priču o svom prvom detetu koje je i izgubila, a za koje sumnja da je i dalje živo. Ana se rasplakala i otvorila dušu u emisiji "Pretres nedelje".

Ana, Matora ti je otkrila da je u jednom trenutku ostala bez člana porodice, a ti si joj ispričala da si izgubila svoje prvo dete. Da li te ova priča i ovo potenciranje sa Anđeline strane da bi rodila Zvezdanu dete, da li te to posebno zaboli? - pitala je Ivana.

Ne, nema to veze sa tom pričom. Meni je prvo dete umrlo. Rodila sam devojčicu, živela je osam dana, zvala se Aleksandra. Sa mojim prvim momkom, koji je moja velika ljubav. Imala sam 19 godina. To je bilo dete iz ljubavi, hteli smo da se venčamo. Rodila sam živu, zdravu, pravu devojčicu, posle 8 dana je umrla. Pored toga mi je najveća bol što nikada nismo dobili papir da je živorođena, da je umrla, nisu nam dali da je sahranimo. Dobila sam papir da je spontani pobačaj, tako da postoji sumnja da je ona možda živa. On mi je mnogo pomogao, rastali smo se u velikoj ljubavi. Hteli smo da imamo opštinsko venčanje, ali moj kum je poginuo. Ta priča nam se nije dala nikako - pričala je kroz suze Ana.

On duboko veruje da je ona živa. Meni je rečeno da je rođena sa srčanim manama, svašta je tu meni pričano. Zato sam ja na decu jako slaba. Da li živa, možda mi ovo bude prilika da saznam. Samo su došli i rekli da je umrla. Sa njim sam u odnosima, da kad ga okrenem u pet ujutru, on bi mi uvek pomogao. On ima dvoje dece, ja dvoje dece, on ima i dvoje unučadi, ali to nam je ostalo... - nastavila je Ćurčićeva.

Usledilo je komentarisanje filma Lazara Ćolića Zole:

Prezadovoljan sam ovim što smo uradili. 60% filma je gotovo. Svi se trudimo. Malo je nezgodno, nekad se nekome spava, nekad ima problem, nekad je neko nervozan. Dok okupimo ljude... Ali nemam zamerku, svi su maksimalno korektni. Miljanu bih da pohvalim, Filipa, Matora neprikosnovena, Mikica odličan... Svi... Ja sam išao na to da bude drama i triler. Nama je smešno, ali verujem da ne bi bilo smešno nekome ko prvi put gleda Zadrugu, kad vidi kakve su to scene. Juče smo 11 sati snimali, ne znam da li me je mozak ikad više zaboleo. Super je. Nisam znao da će biti ovako. Dajem sebe skroz. Skroz sam se isključio što se tiče tema i odnosa, samo sam usmeren na film. Ponosan sam na sebe što sam dobio zadatak, dobio priliku da pokažem svoj novi talenat. Imam osećaj da mogu da napravim da to bude kako treba. Ne želim da izneverim ove ljude, gledaoce i Velikog šefa - rekao je Zola.

Ljubavne probleme stavljamo pod tepih i krijemo ih, imamo bespotrebne svađe. Ali jedno da se zna, ja Zolu volim, niko drugi me ne interesuje. Što se filma tiče, ide sve po planu i programu. Nekad nekoga čekamo, nekad je neko gladan. Ne zna se koja je scena zanimljivija. Ja sam impresionirana. Zola se mnogo trudi, mnogo je ušao u taj film, umara se, o svemu odlučuje - ispriačala je Miljana.

Marija Kulić je otkrila da Filip Car za vreme emisija namerno nosi naočare kako bi gledao Maju Marinković, pa su se njih dvoje sukobili.

Zoli je smetalo jer MIljana i Bebica imaju komunikaciju, te je raskinuo sa njom, a ona mu je najavila prekid snimanja filma.

Za to vreme su u pabu razgpovarali Anđela i Zvezdan gde je on njoj otkrio kako se on oseća nakon svega, a Ana ih je uhvatila. Njihov razgovor je trajao pa su jedno drugom svašta rekli.

Miljana Kulić prišla je Lazaru Čoliću Zoli i molila ga da joj oprosti što je pričala sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Oni su potom to otkrili zadrugarima.

Usledili su rezultati ankete. Na trećem mestu za najvećeg narcisa izglasan je Zvezdan Slavnić.

Drugo mesto zauzela je Maja Marinković.

Da, Maja stalno ističe sebe, sebi je uvek najbolja, najlepša i bez greške. Ona sebe uvek ističe u najboljem smislu, greškice spomene, ali gleda da ih zatrpa lepim rečima. Za mene Maja treba da bude i na prvom mestu. Nekad ima pokriće, nekad ne i slažem se što su je gledaoci izabrali - govorila je Milica.

Maja jeste narcis, ne možemo da budemo rivalke, ja sam neki drugi svet. Imamo zajedničke partnere, pa dolazimo u sukobe,. Ja nisam niakd prva započela, nego ona - rekla je Aleks.

Publika je za najvećeg narcisa u Beloj kući odabrala Anđelu Đuričić, a reč od voditeljke Ivane Šopić dobila je Ana Ćurčić.

Slažem se, naravno. Ja sam to rekla po ulasku, stojim iza svega što sam rekla za nju. To što se gleda u ogledalu, to je više njena nesigurnost, a postupci... Rekla sam sve šta mislim o njoj. Mislim da je gorda, hladna, bezosećajna, da nema empatiju, da misli samo na sebe, tuđe emocije je ne zanimaju, u odnosu sa Zvezdanom je ista takva, nemam ništa lepo o njoj. Mlado dete, trebalo bi da radi na sebi puno. Narcis je najmanje što mislim. Manipulativna je jako. Hladna osoba iz koje ništa ne zrači - rekla je Ana.

Pošto je Zvezdan na trećem mestu, sve što je rekla za mene, misli i za Zvezdana, drago mi je što o svom bivšem saputniku misli isto i da smo stvoreni jedno za drugo. Rođeni smo jedno za drugo. Oboje smo narcisi, manje je bitno ko je prvo, ko treće mesto. Razgovarali smo u pabu, dao mi je odgovore na neka pitanja, nisam sarkastična, iskrena sam. Imala sam neka očekivanja, pa sam rekla ono na startu večeri - ustala je Anđela.

Zadrugari su komentarisali bahato i bezobrazano ponašanje Anđele Đuričić. Naime, niko ne može da veruje da Anđela priča sa Anom na taj bezobrazan način.

Anđela je nakon toga napustila Belu kuću i počela da divlja po imanju, a Lazar Čolić Zola uspeo je da uhvati i smiri dok nije došlo obezbeđenje.

Anđela Đuričić je napravila neviđeni krš i lom po imanju nakon što su je zadrugari stavili na stub srama zbog niskih udaraca upućenih Ani Ćurčić. Kako bi se smirila i prestala da pravi haos, obezveđenje ju je odvelo u zatvor

Ana i Zvezdan sastali su se u izolaciji, a onda je ona dala komentar na histeriju Anđele , koji se Zvezdanu nije ni malo dopao.

Gledala se Dalila prošle sezone, opusti se - rekla je Ana.

Nije baš opusti se, video sam joj ruku. Nije normalno baš i ne radujem se što joj je sj*bana ruka - dodao je Zvezdan.

Odnos ljubavnog trougla intrigira javnost svakodnevno, a šta će se sve dešavati, saznaćete ako budete pratili Zadrugu na TV Pink, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.