BIVŠA URAGANKA U VELIKOM PROBLEMU! Bivši je prati po nastupima i smešta joj RASKID! Širi glasine da je Sanja ostavila dečka! (FOTO)

On se trudi da ponovo osvoji srce mlade pevačice, ali na jako ružan način.

Sanja Vučić već neko vreme uživa u idiličnoj ljubavi sa svojim novim izabranikom Nenadom Cicmilom, što se njenom bivšem dečku Nikoli Đorđeviću, ni malo ne dopada. Nikola Đorđević, koji se po raskidu sa atraktivnom Uragankom, posvetio rijaliti karijeri, ne može da prežali bivšu dragu i nastavi s ljubavnim životom, iako se dugo spekulisalo da je sada srećan i da uživa u novoj vezi. Povrh svega toga, kako tvrdi dobro obavešteni izvor, on se trudi da ponovo osvoji srce mlade pevačice, ali na jako ružan način.

Naime, pre nekog izvesnog vremena su se pojavila šuškanja po gradskim koloarima da je Sanja i novopečenom dečku Nenadu Cicmilu ne cvetaju ruže u ljubavnom gnezdu. Te informacije je proširio njen bivši dečko.

- Nikola ne može da prežali Sanju. On sve radi da ponovo pridobije njeno srce, ali bezuspešno. Redovno dolazi na njene nastupe, kako bi uhvatio njen pogled. Međutim, Sanji je stvarno lepo pored Nenada da ni o jednom muškarcu ne razmišlja, pa ni o bivšem. Nikola ne može da podnese to što Sanja ne želi da mu pruži novu šansu, pa po gradu širi priče da je raskinula sa novim momkom. Da li na taj način pokušava da im stvori razdor, ili se zaista nešto u Sanjinoj i Nenadovoj vezi zbog njenog tempa života dešava, niko ne zna - tvrdi dobro obavešteni izvor.

Podsetimo, Nikola Đorđević nedavno je gostovao u jednoj emisiji gde se našao na meti osuda zbog načina na koji je završio odnos sa pevačicom.,Đorđević je ušao u opaku raspravu sa jednim gledaocem, a potom spomenuo Sanju i na neki način izrazio kajanje što više nisu zajedno.

- Bio sam mlad i glup, hteo sam da budem dobar drug, a ispadao najgori čovek prema osobama koje su vredele, ništa nisam radio, a ispadalo je da sam sve ja radio. Žao mi je zbog toga, sve bih dao da to nisam radio, zato što sam bio loš čovek. Imao sam 20 godina, a ona 25, to je velika razlika, sećam se kada mi je pričala da je to meni tad bilo okej, ali da u njenim godinama mi neće biti okej, za sve je bila u pravu - rekao je Đorđević.

Autor: M.K.