'SVE TAJNE ZNA SAMO JOKANOVIĆ' Glumci nove serije ''ZAKOPANE TAJNE'' progovorili o svojim ulogama, pa otkrili šta čeka gledaoce! Zaintrigirali javnost!

Počelo snimanje novog ostvarenja Žarka Jokanovića u Pinkovim filmskim studijima, a danas je na isto zavirila ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal''.

Reporter emisije ''Premijera - Vikend specijal'' Nemanja Vujičić zavirio je na snimanje nove serije ''Zakopane tajne''. Scenario serije „Zakopane tajne” potpisuje Žarko Jokanović, iskusni scenarista koji iza sebe ima neke od najgledanijih serija u Srbiji i regionu, a za režiju su zaduženi Vladimir Aleksić i Predrag Marković. Autori koji su osvojili gledaoce, fantastična glumačka podela, visokobudžetna scenografija i intrigantna priča – samo su neki od aduta serije „Zakopane tajne“, koja će se uskoro emitovati na najgledanijoj komercijalnoj televiziji.

- Mi smo uživali dok smo čitali tekst, sada uživamo ovde dok snimamo, a sve ćete to moći da gledate. To su razne tajne, ljubavne i svakakve, neki lik ima više tajni, neki manji, videćemo čija je najveća i najbolje zakopana. Jedna tajna mog lika je čime se bavi i ko je i to ćete saznati već u prvoj epizodi - rekla je glumica Milica Milša i dodala:

- Najveće tajne će biti podeljene s gledaocima. Žarko sve tajne zna. Ne smemo mnogo da govorimo za sada. Gledajte nas početkom marta i počećete da saznajete naše tajne. Mi bismo rekli da smemo, ali ni mi ne znamo sve tajne. Žarko će odlučiti koga će sa kim upariti, sve se menja, kao i u životu - kaže glumica.

- Moja uloga je opasna. Ni sama ne znam gde sam ih zakopala. Ja igram Kosaru Doder. Ono što je meni zanimljivo je što se Milica i ja u seriji nešto ne volimo. Stalno se podsećamo, teško nam je to. Ovo je drugi dan snimanja. Imamo slične energije te glumačke. Kod mene su uvek zakopane najbolje te ljubavne tajne, Na setu je Žarko komandant. On dozira - rekla je Danica Ristovski.

Autor: M.K.