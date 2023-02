NIJE ŽELEO DA KRENE MAJKINIM STOPAMA! Ovo je sin Izvorinke Milošević, a evo čime se bavi! (FOTO)

Pevačica je u jednom intervjuu istakla da David nije krenuo stopama oca i majke.

Pevačica Fntnjoara Lungu, poznatija pod umetničkim imenom Izvorinka Milošević, iz braka sa muzičarem Mišom Blamom ima sina Davida.

Naime, Miša i Izvorinka su se razveli kada je Davidu bilo samo osam godina, a ostali su u dobrim odnosima i nakon rastanka, što je pevačica u više navrata isticala.

Sin Izvorinke Milošević se u oktobru 2021. godine oženio svojom izabranicom Deanom, a Izvorinka je slike sa ceremonije, koja je organizovana u Botaničkoj bašti, objavila na društvnoj mreži Instagram.

Mlada je, umesto klasične venčanice, nosila zelenu haljinu, dok je mladoženja obukao odelo i stavio leptir mašnu.

Pevačica je u jednom intervjuu istakla da David nije krenuo stopama oca i majke i da se bavi potpuno drugim poslom.

- Uprkos genima, ima samo nižu muzičku školu, a završio je Fakultet poslovnih studija. Zamislite, ne želi da se bavi muzikom, iako mu je deda bio čuveni muzičar Rafael Blam, jedan od osnivača Narodnog orkestra, ota mu je Miša Blam, univerzalni muzičar, ja majka. Ali, on je rešio da odabere svoj put. I ja sam gazila, ali što sam to više radila, on se više otimao iz te priče - rekla je Izvorinka jednom prilikom.

Izvorinka je postala i baka, a porodica je bogatija za još jednom člana. Par je dao nasledniku ime Maksim.

Autor: Pink.rs