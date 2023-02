SVAKU TRUDNOĆU OBJAVILA NA DRUGAČIJI NAČIN! Porodice Ivanović-Švajnštajger su ovog puta to uradili OVAKO! Ove slike otopiće najhladnija srca! (FOTO)

Proslavljena teniserka Ana Ivanović i njen suprug, fudbaler Bastijan Švajnštajger, proteklog petka obradovali su mnoge pošto su obelodanili da će treći put postati roditelji.

- Bastijan i ja zvanično postajemo manjina - poručila je Ana na društvenim mrežama.

Nasmejani, nežno su dodirivali njen trudnički stomak, i time pokrenuli pravu lavinu komentara, mahom čestitki.

Ovo je, inače, prvi put da Ivanovićeva otkriva da je u drugom stanju trudničkom fotografijom. Ranije to nije bio slučaj.

Par je lepe vesti najpre čuvao samo za sebe i najbliže, a zatim bi buduća ponosna mama na vrlo kreativne načine delila radosne vesti s brojnim fanovima.

Sinovi Luka i Leon

Kada su čekali prvu bebu, prema tadašnjim napisima, vest o prinovi ekskluzivno je objavio nemački časopis „Bunte". Tada, prenosilo se kako je Ana već u četvrtom mesecu trudnoće, te da bi i zvanično trebalo da se ostvari kao mama oko februara 2018. godine.

Malo ranije, ona se bila pojavila na događaju jedne modne kompanije čije je bila zaštitno lice i tom prilikom mnogi su primetili da ima stomačić. Govoreći na tu temu, za pomenuti časopis je rekla:

- Telo mi se izmenilo, ali ne u negativnom smislu. Dopada mi se, postala sam mnogo ženstvenija.

„Bunte" je onda istakao kako je zasigurno „aludirala na trudnoću zbog koje i zrači poslednjiih nekoliko meseci."

I domaća štampa zatim je „gorela" od vesti o rođenju malog Luke sredinom marta 2018. Teniska zvezda porodila se u Čikagu, što se najpre „čulo" na Tviteru. Bastijan je, pisalo se, bio propustio jednu utakmicu da bi bio s Anom.

Novinar Hose Margado, koji inače prati dešavanja u tenisu, među prvima je „tvitnuo":

- Ljudi. Ana Ivanović je majka. Rodila je dečaka. Čestitam vam!

