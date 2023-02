U BOLOVIMA! Nakon što joj je SILIKON PUKAO, Indi imala operaciju grudi, a sad se oglasila za Pink.rs, evo kako se oseća!

Folkerka otkrila kako je protekao zahvat!

Nedavno je u domaćim medijima osvanula vest o tome da je poznatoj pevačici Indiri Indi Aradinović pukao silikon u grudima.

Iako je pre toga ekskluzivno za Pink.rs najavila da ide na remont starih silikona, sada je bila prinuđena da ubrza operaciju, a ona se nakon intervencije oglasila za Pink.rs, te otkrila kako je sve proteklo, kao i kakav tretman ima u bolnici.

- Evo me, odlično sam. Čuvaju me kao kraljicu. Brinu o meni. I čekam doktorku da mi kaže precizno sve šta i kako. Imam malo bolove, ali to je normalno - poručila je Indi za Pink.rs nakon operacije, a ranije danas na društvenoj mreži pokazala je bolnički apartman u kojem boravi, što možete videti i u nastavku:

Autor: M.K.