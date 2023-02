BURAN ŽIVOT ČUVEKE ''KOKE'': Jelica Sretenović imala brak iz bajke, a onda se desila STRAŠNA TRAGEDIJA!

Glumica Jelica Sretenović je veliku popularnost stekla ulogom Koke u kultnoj seriji "Bolji život", a o njenom životu se malo toga znalo.

Naime, Jelica se sa dvadeset godina udala za poznatog političara Miloša Mišu Sretenovića, a u medijima je pre par godina otkrila da je on zapravo bio školski drug njene tetke.

Jelica i Miloš su se znali od malih nogu, a glumica je istakla da je to bila ljubav na prvi pogled.

- On je dolazio po tetku da idu u školu zajedno i praktično me je gledao kako rastem. Kada su oni imali 16 godina ja sam imala pet, odnosno, kada su pošli na fakultet, ja sam bila đak prvak. Iako smo se znali odranije, naš susret posle svih tih godina je bio ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se godinu dana. Miša je bio ozbiljan čovek, radio je u Skupštini grada i, normalno, izlazio po restoranima. Kad ja poželim da idem u diskoteku i on je išao sa mnom. Izludujem se, izđuskam, a on sedi i čeka i ponekad se samo prekrsti. Miša je bio sjajan - rekla je svojevremeno Jelica za medije.

Jelica je upisala fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a na trećoj godini studija je saznala da je u blagoslovenom stanju. Glumica je uporedo sa studijama završavala i ostale obaveze, a par je dobio devojčicu kojoj su dali ime Ana.

Jelica i Miloš su jedan godina nakon Aninog rođenja dobili i drugu ćerku koja nosi ime Olja.

Podsetimo, Miša je preminuo usled srčanih problema, neutešna Jelica je u 45. godini ostala udovica, a prva uloga nakon tragedije je bila "Zona Zamfirova", za koju kažu da joj je pomogla da prebrodi težak period.

Autor: N.Ž.