Edita progovorila o sestri Indi posle BRUTALNE TUČE! Pevačica priznala u kakvim su odnosima sada, a evo šta je rekla o KOMŠIJI koji je snimao okršaj!

Volela bi da se suoči sa njim!

Editu Aradinović domaći mediji sreli su na aerodromu, te je ona tom prikom priznala da li se čuje sa sestrom Indirom Aradinović Indi i u kakvim su sada odnosima.

- U normalnim smo odnosima. Stvarno je sve okej. Nismo imale sreću da to ostane nezapaženo, video je zaboravljen posle tri dana jer se u “Zadruzi” dešavaju mnogo bitnije stvari. Mama nas je izgrdila – našalila se, te se osvrnula na komšiju:

- Ne znam, nisam ga još videla, ne znam kako izgleda, volela bih da ga vidim, znatiželjna sam, imam tu sreću da me sve mnogo me zanima. Zašto se neko setio da to uradi i da li su mu trebale pare. Možda nije znao ni ko smo. Ništa mi nije jasno, znam da su mu od tog dana zavese zatvorene, možda se stidi - rekla je Edita.

Podsetimo, nepoznati komšija pustio je u medije brutalni okršaj dve sestre, koje su se pored psovanja i vikanja, udarale, čupale i "nabadale", a javnost je zanemela.

Autor: M.K.