Ana Korać porodila se i na svet donela dečaka. Koraćeva se porodila carskim rezom u jednoj privatnoj klinici. Ana je sa sinom smeštena u posebnom luksuznom apartmanu, a osoblje brine o njoj i bebi.

Ana, koja je postala poznata tokom učešča u rijalitijima, nije štedela novac za svoj izgled. Poznato je da je ugradila silikone u grudi i zadnjicu, a radila je i nos i usne. Da bi sve to izgledalo pesprekorno, često mora da ide na "remonte", koji košta čak i do 5.000 evra.

- Moja operacija je bila sa 20-21 godinu. Tri puta sam radila grudi, ja sam to sakrila od mame, ona je žena domaćica. Ona je prava porodična žena i njoj je to nenormalno i neprihvatljivo. Tati sam rekla za operaciju, kad je moja mama došla i videla šta sam uradila ona to uopšte nije mogla da prihvati - ispričala je svojevremeno Ana za Kurir.

Evo još Aninih fotografija objavljenih 2013. godine.

Sada su se ponovo pojavile fotografije koje kruže društvenim mrežama otkrivaju kako je Koraćeva izgledala pre remonta. Ono što je sigurno, je da je promena drastična.

Koraćeva sada izgleda veoma drugačije u odnosu na pre nekoliko godina.

