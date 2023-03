Uživaju u svakom zajedničkom momentu!

Ekipa emisije ''Paparaco lov'' pratila je trudnu glumicu Anđelku Prpić u stopu. Naime, Anđelka, koja je ušla u sedmi mesec trudnoće, najpre je uhvaćena kako šeta ulicama u totalno opuštenom izdanju, a sada se njen trudnički stomak jasno vidi i ispod široke odeće.

Anđelka je jednog sunčanog dana uhvaćena kako uživa u društvu prijateljice i koleignice Anastasije Anje Mandić, a one su rešile da obiđu jedan prestonički tržni centar.

Nakon toga, Anđelku je ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila u noćnom izlasku sa novim partnerom, budućim ocem svog deteta Markom Žugićem. Oni su sve vreme bili lepo raspoloženi, a nisu se libili ni da nasred ulice razmenjuju nežnosti, te su pali i poljupci!

Inače, vest o tome da je Anđelka Prpić zatrudnela sa najboljim prijateljem bivšeg muža privukla je ogromnu pažnju, a njen otac je nedavno progovorio na tu temu.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao nam je iskreno Anđelkin otac Predrag Stević.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.