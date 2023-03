Bez dlake na jeziku!

Javnost, kao i celokupna Bela kuća, ne prestaju da bruje o odnosima u trouglu koji čine Zvezdan Slavnić, Ana Ćurčić i Anđela Đuričić. Povodom teških optužbi izrečenih od strane Ane na račun bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana sada se oglasila pevačica i bivša zadrugarka Sandra Rešić, koja je pre nekoliko dana oduševila svoju publiku hitom ''Lažni kralju''.

- Ana je trebalo ili da to sve odmah kaže ili da ne govori nikad, zato što sad rizikuje da joj bilo ko veruje. Ja joj iskreno verujem... I tu nema šta, sigurnost sa kojom govori, činjenice koje iznosi, tu nema uopšte sumnje. Ali ono što mi se ne sviđa je to što je trebalo odmah bre sve, čim je ušla bam bam i nastaviš život kako znaš, pati, kukaj, plači, razvlači se, ali prebolećeš, probudš se jednog dana i više te ne boli, niti voliš. Predugo je ćutala, produžavala sebi agoniju, a on je naučio da se dovoljno iskontroliše i ne radi sklekove usred emisije, prolazi kroz stakla nogom, pa glavom, jer da se ne lažemo, naučio je Zvezdan svašta na koledžu, posebno kako proći kroz staklo da prestraviš nekog, a da nemaš ni ogrebotinu - rekla je Sandra za Pink.rs i dodala:

- Sada, kada je on "naučio", kad kažem naučio mislim na "rijaliti naučio" da se kontroliše, sada njene reči, nažalost svi komentarišu kao foliranje, naročito jer je pre svega toga što je iznela, rekla da je sada a i bila okružena ljudima koji, da se ne lažemo, bar ja znam, nisu mačiji kašalj. Iskreno pogubila se, i jedina stvar koju je ''gospodin Koledž'' bio u pravu je "polako tek treba naučiti sta je rijaliti", ne kao format, nego kao psihološka igra za koju moraš da imas živaca i mozga kao niko - poručila je Sandra i dodala:

- Kod nje se vidi ogroman strah, pomešan sa ljubavlju, tj odanošću ili prijateljstvom i samim tim, sve što je do sada radila se kosi sa rečima koje izgovara, kao i njeni prijatelji napolju. Zato je komentarišu kao foliranta, ili "veštačku žrtvu", kopiju itd. Imala bih još svašta da kažem, jer Ana ima i dosta grešaka za koje bih joj ja prva "udarila vaspitnu" što se žargonski kaže i trgla je da se osvesti. Ali Ana kao Ana unutra nema prijatelja, ima pomagače koji su tu zarad naroda, publike, ili nek kaže narod da sam ja heroj Anin spasilac. Niko tu nju ne poznaje, niti se trudi da je upozna, samo se trude da izvuku što više informacija za svoju korist. I još nešto, za sve one ''neverne Tome'', koji kažu da je sve ovo dogovor između Ane i Zvezdana, moj savet je - zapitajte se ko se igra rijalitija na sopstvenu štetu? Da li bi bilo ko od nas, ne za muža ili ženu, nego za majku, brata, oca, prijatelja i za koje pare pristao na javnu bruku sa jedne strane i javne optužbe jako teške sa druge? Za mene nema tih para, a nadam se ni za bilo koga. Da su Sveci - nisu, da su lažni - možda. Da se "igraju rijalitija" - NE - rekla je pevačicica i bivša zadrugarka.

