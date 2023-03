BIO SAM NA PSIHOTERAPIJAMA: Željko Šašić u velikoj ispovesti otvorio dušu o odnosu sa ćerkom, kolegama i muzici, pa spomenuo i bivšu ženu Sonju!

Pevač za jednu televiziju iskreno je govorio o greškama i negativnim fazama, te da su mu psihoterapije pomagale u tim mračnim trenucima.

– Sigurno sam puno puta pogrešio u životu, ne samo u karijeri, vreme negde pokaže da li je moglo bolje. Suđeno je da se tako desi. Treba koračati kroz život hrabro, ići do kraja i biti pozitivan. Imao sam i te kako negativne faze, i one su proistekle možda iz grešaka. Nije na odmet porazgovarati sa stručnim licem ili duhovnikom, otvoren razgovor sa prijateljem, pomaže, prija srcu, duši, telu, glavi – rekao je Šašić i dodao da je bio na psihoterapijama.

– Bio sam kako nisam, i bilo mi je divno, nisam ni znao koliko je to lepo, milina. I kad ti nije ništa treba da odeš, a kamoli kada imaš probleme. Kada te boli, znaš šta ti je, to je druga bol – iskren je pevač, za kojeg smo stekli utisak da ga dosta manje viđamo u odnosu na njegove kolege.

– Nastupam, hvala Bogu. Nisam se povukao. Možda sam neke stvari prevazišao, kao što su društvene mreže mene prevazišle. Nisam srastao sa telefonom za razliku od mlađih generacija, kojima je to maltene deo tela. Čak više, telefoni me nerviraju, vratio bih se u vreme fiksnih telefona i pisama. Stalno traže punjače, ispraznila im se baterija, robija ili što bi mi Zemunci rekli venčanica – našalio se Šašić, te je dodao:

– Namestio sam sebi da zadajem obaveze koje mogu i fizički i psihički da ispoštujem. Dese mi se ponude, koje što bi neki rekli, ne smem da odbijem, ali kažem da nemam snage, pući ću negde, obrukaću se, a to ne želim. Kada sam izašao, bio sam u velikoj mašini, meni to nije prijalo, bez obzira što sam bio klinac.

Željko ističe da mu se današnja muzička scena ne dopada.

– Sama tehnologija je omogućila mnogima da budu u takozvanom trendingu, bez obzira što nemaju muzičku kuću, valjanog muzičkog urednika, ni kompozitora nekog, tekstopisca, sve što je u naše vreme trebalo da se poklopi. Mnogo je sve uprošteno i omasovljeno, njima je to interesantno jer je dostupno. To je kao saobraćaj u Beogradu, potpuno haotičan. Uvezlo se milijardu nekih krševa koji se na zapadu ne voze, ljudi su željni da sebi priušte četvorotočkaša i razumem ih, međutim ulice su i dalje isto tesne kao što su bile pre 15 godina, parkinga nema, non stop su neki konflikti, ali prilagođavamo se – objasnio je Šašić, i otkrio šta je potrebno za dobru pesmu.