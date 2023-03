EVO KAKO PROVODI BLAGOSLOVENE DANE! Glumica Anđelka Prpić pokazala šta radi u poodmakloj trudnoći! (FOTO)

Ona je sada na mrežama pokazala kako uživa u porodičnom domu, a proleću se posebno obradovala.

Anđelka Prpić je odmarala na garnituri, napravila fotografiju enterijera svog doma koji je ukrasila cvećem i napisala je:

- Proleće na mala vrata... Dobro došlo - napisala je ona.

Prpićkin otac, Predrag Stević podržao je ćerku u njenim izborima, te toplim rečima pokazao koliko su njih dvoje bliski.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - rekao je on jednom prilikom za domaće medije.

Autor: N.Ž.