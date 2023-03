ZGODNI TENISER POSTAO PEVAČ! Ovo je sin naše poznate pevačice! Snimio DUET SA MAJKOM, folkerka ga PONOSNO PREDSTAVILA i komentari ne staju (VIDEO)

Pevačica Nela Bijanić decenijama je aktivna na domaćoj estradi, a svoju sreću na muzičkoj sceni rešio je da okuša i njen sin Oliver Mijanović, sa kojim je snimila duet koji je predstavila u "Novom jutru" TV Pink.

Majka i sin otpevali su pesmu "Toliko mi nedostaješ", koju je pevačica prvobitno objavila 2001. godine.

- Pesma nije potpuno nova, oni koji prate moj rad ynaju da je to pesma od dvadeset i kusur godina. Tada sam je snimila sa Đanijem, a akcenat smo bacili na neku potpuno drugu pesmu u Grandu, kada sam izdavala CD... S obzirom na to da je prošlo dvadeset i kusur godina, da je došlo do smene generacija, rekla sam:"Zašto da ne" - objašnjava Nela i dodaje da već dugo traje "navala" na društvenim mrežama gde je stalno pitaju kada će snimiti duet sa sinom, što je sada i učinila.

Oliver kaže da je u muzičke vode uplovio sasvim spontano.

Bavio sam se sportom dugo, godinama sam profesionalno igrao tenis. Kod mene je to, kao i sve u životu, spontano došlo. Oduvek sam voleo muziku da slušam, narodnjake i zabavnjake, to je kod mene išlo spontanim putem - ispričao je Mijanović, a njegova majka se prisetila:

Možda i nije spontano. Kada sam bila trudna mnogo sam radila, lepo sam nosila trudnoću. Nikada neću zaboraviti, u šestom mesecu sam pevala u Makedoniji Novu godinu. Sve vreme je slušao muziku, i čim se rodio sam puštala muziku, posle 20 dana stupila ponovo na scenu... Nije ni čudo!

Na pitanje kako je reagovala kada joj je sin saopštio da želi da se profesionalno bavi muzikom, Nela je rekla:

Bila sam u pozitivnom šoku. Jako sam se iznenadila, jer to je neki galopirajući napredak. Prvo je počeo da svira klavijature, rekla sam:"Olivere, gde ti to gledaš, gde učiš", kaže:"Ni kod koga".

