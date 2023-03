Tokom današnjeg novog izdanja radio-emisije "Amnezija", izbio je novi sukob između bivših supružnika Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića.

Naime, kako se završila emisija, njih dvoje su svoj brutalni sukob nastavili u dvorištu, te su i nastavili sa iznošenjem prljavog veša. Od javne preljube, pa sve do "tajne" koju Zvezdan imao o Ani, kao i ona "džokera" kog je iskoristila, bilo je samo deo ove svađe.

Prilikom ove brutalne svađe, zbog koje je obezbeđenje bilo pod opsadom imanja, izrečeni su mnogi noviteti. Naime, Ćurčićeva je pomenula neko dešavanje o kom nije htela da priča u "Ulici gladnih", dok je on spomenuo da je ona gađala nekoga pikslom i šoljama. U nastavku ove sage, Zvezdan je zaplakao zbog toga što je izdao Anu, te je priznao da je počupao, pa i šutnuo. Nakon što Ana nije htela da ga zagrli poslednji put, on se zaleteo i skočio u jezero.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa Aninom kumom, Milenom Kačavendom, sa kojom smo do detalja analizirali pomenute novitete i koja nam je prokomentarisala kako gleda ona na sve ovo.

Kako je Ana povukla reč kada je u pitanju izjava da je druga iz detinjstva vezivao za stolicu, tako je i Zvezdan povukao reč da je Ana tukla svoju majku i decu. Upitali smo Milenu zbog čega je Ćurčićeva povukla reč.

- Zato što ona poznaje Zvezdana i shvata da je pred pucanjem i sad strah preovladava i bira liniju manjeg otpora, da se ovo ne bi produbilo - rekla je Milena.

Kada je reč o Aninom pominjanju "Ulice gladnih" i nepoznatih šet hiljada, Anina kuma nam je pojasnila o čemu je ovde reč.

- Mislila je na kockarnicu gde je potrošio sedamsto hiljada dinara. Devojka o kojoj je pričala, ukucala mu je kredite na reč i on je to prokockao. Devojka je dobila otkaz jer je samoinicijativno to uradila, dobila je šamar od Zvezdana, pa i otkaz.

Slavnić je priznao da nije fizički maltretirao Anu, već da je samo jednom počupao i šutnuo Anu.

- Jedan poltronski lažov, samo to imam da kažem - rekla je Milena, a na pitanje da li u njoj vlada strah da ona priča o njihovom životu i dalje, imala je da kaže:

-Strah je obuzeo, videla sam ja kada je legla pored Zorice Marković. Znači ona se njega toliko plaši, to je evidentno. On sad igra na kartu straha i ovo svo njegovo približavanje je na kartu straha. Taj džoker, on se sada toga plaši. Ja znam šta je to, on se sada toga plaši, a ako to osvane u medijima, biće međunarodni skandal. On izaziva krivicu kod nje, to je radio godinama, ona se jadna boji da ne umre. Da prostiš, kad je*e, ne umire?!...To je blaga erotika ono što vi znate, i dalje je tajna, Milena ga takođe zna - rekla je ona.

Tokom same svađe, Zvezdan je zapretio Ani iznošenjem neke njene tajne koju on čuva, što je Milena takođe prokomentarisala.

-Nek iznosi on...Pa da, prc**e, to je izraz jednog mongoloida, volela bih da iznese, ali nakon što mi iznesemo sve o njemu. Kuma Nacionale će da mu je*e kevu, na internacionalnom osnovu!

S obzirom na to da je Slavnić rekao kako Ana bije svoju majku i decu, a u to poverovala i Anđela Đuričić, Zvezdanova 22 godine mlađa ljubavnica, koja to neretko ponavlja, Ćurčićeva je zamolila decu da ih tuže, te smo njenu kumu upitali da li su to uradili.

-Deca ne, deca se neće mešati, ja sam ovlašćena za sve, protiv svih su podnete tužbe - zaključila je Milena za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić