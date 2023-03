Dijana je u intervju za 24sedam otkrila kako provodi vreme u SAD-u i kojom inostranom ličnošću je oduševljena

Pevačica Dijana Rokvić, poznatija pod umetničkim imenom Didi Džej prva je srpska pevačica koja se pojavila na crvenom tepihu na dodeli Gremi nagrada. Iako je prošlo mesec dana od ovog eminentnog događaja, Didi je odlučila da sa suprugom ostane u Americi zbog kako kaže, brojnih revija, ali i projekata na kojima radi.

Didi je u intervjuu za 24sedam ispričala svoje impresije o boravku u inostranstvu, poznanstvu sa inostranim zvezdama, novcu koji je potreban za inostranu karijeru, a osim toga, dotakli smo se i „Pesme za Evroviziju“, kao i toga da li bi se ona prijavila za ovakvo takmičenje.

Kakva su tvoja iskustva sa crvenog tepiha u Los Anđelesu?

- Oduvek sam maštala da se pojavim na Gremi crvenom tepihu, osećala sam se kao u bajci. Kraj mene su bile sve svetske zvezde, čekale su zajedno sa mnom da se uslikaju pred svetskim paparacima i bilo je uzbudljivo. Zaista nesvakidašnji doživljaj.

Ko je po tvom ukusu bio najbolje stilizovan?

- Najviše mi se svideo stajling Dženifer Lopez, mislim da je nosila „Guči“ haljinu. Bijonse mi je jako lepo obučena. Svoj stajling sam radila sama i dobila sam jako puno komplimenata, potrudila sam se da izgledam kao i sve svetske zvezde.

Koliko novca si uložila u svoj stajling?

- Nikada nisam bila od onih osoba koje se hvale koliko su šta platile. Uostalom cene svega mogu da se provere na Internetu. Uložila sam zaista puno, jer je to bio svetski stajling. Mogu vam reći da je bilo preko 15.000 evra.



Sa kojom svetskom zvezdom si imala priliku da pričaš, kakav su utisak ostavile na tebe?

- Imala sam priliku da pričam sa Megan Foks, Farel Vilijamsa, Flo Rajda. Što se tiče Megan, jako je lepa prilično lepo izgleda, ali nije baš komunikativna, verovatno je svi i spopadaju, pa i neće sa svima da priča.

Da li bi volela da predstavljaš Srbiju na Evrosongu i šta misliš o našem predstavniku Luku Bleku?

- Nisam imala priliku da ispratim „Pesmu za Evroviziju“, niti ko je pobednik, ali mu želim svu sreću, ko god da je u pitanju. Volela bih da se pojavim na Evroviziji, kada bih imala vremena, kada bi mi menadžeri iz Amerike to dozvolili, ali baš imam previše obaveza, ne znam da li bih to mogla da ispratim, ali sam sigurna da bih pobedila na Evroviziji kad bih se pojavila. Ali, ja Srbiju već predstavljam u svetu i napravila sam svetsku karijeru, ja sam prva srpska pevačica koja se pojavila na Gremi crvenom tepihu. Mislim da sam Srbiji dosta toga donela što se tiče muzike i uspeha u svetu. Mislim da sam učinila više nego što je Evrovizija.

Koliko si ti spremna da izdvojiš novca za Evrovizijski nastup? Neki od predstavnika su izdvojili od 6.000 do 9.000, da li je po tvom mišljenju malo?

- Pa iskreno to jeste malo da bi se napravio spektakl potrebno je mnogo više investicija. Ali svako ulozi u skladu sa svojim mogućnostima. Kada bih išla na Evroviziju, sigurna sam da bih imala najspektakularniji nastup ikada.

Ko ti pravi društvo u Americi?

- Moj suprug je uvek sa mnom, pruža mi podršku. Baš mi je pre neki dan rekao: Ja jednostavno ne mogu da verujem, ali ti si stvarno svetska zvezda. Odjednom su ljudi odjednom počeli da mi se javljaju, stotine paparaca me juri i svi me fotografišu, svi se sklanjaju da prođem. Ostvarila sam velike rezultate, ali to je sve zato što sam se trudila.

Šta publika može da očekuje od tebe u narednom periodu?

- Muzika i moda uvek idu zajedno. Volim da posećujem fešn vikove, modne događaje, radim na novim pesmama, radim duet sa jednom svetskom reperkom. Uskoro sam ponovo u Los Anđelesu, očekuje me još dosta crvenih tepiha.

Kako provodiš vreme kada si u inostranstvu? Osim što ideš na eminentne događaje, da li si ikada imala vremena da skuvaš neki ručak?

- Nemam vremena da kuvam ručak, trenutno radim na svetskim projektima, obično se hranim po restoranima kada sam u inostranstvu, od silnih događaja i obaveza nemam vremena ni da jedem.

Čiji kompliment od inostranih ličnosti najviše ceniš?

- Najviše mi je značio kompliment bivše urednice francuskog Voga, Karin Rotfeld. Imala sam priliku da upoznam Anu Vintur što mi takođe mnogo znači pošto ja obožavam modu i što sam dobila komplimente da lepo izgledam i da im se dopada moj stil.

