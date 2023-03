Savićeva priznaje da bi volela da pronađe pravu ljubav i da dobije ćerku.

Pevačica Tanja Savić kaže da na ljubavnom planu nema nikakvih promena kod nje, te da nakon razvoda uživa u slobodi. Priznaje da se potpuno posvetila sebi, sinovima, ali ne krije da bi volela da pronađe ljubav za celi život i dobije ćerku.

- Nema udvarača, to kod mene ne postoji. Valjda kako zračim, tako i privlačim. Zatvorila bih tu temu. Stvarno imam fitnes trenira, zove se Nikola, bokser je iz Smedereva, stvarno lepo radimo, nema ništa između nas. Priprema me, kao Editu. Šalim se, ne bih udarila nikoga, nisam taj tip. Idem na boks najviše zbog zdravlja, joga mi je malo dosadna na primer.

Tanja inače uskoro obeležava 20 godina karijere koncertom u Areni, a kako kaže nakon turbulencija koje je imala u privatnom životu i dalje se ne oseća najbolje.

- Radimo na Areni. Samo još da se psihički pripremim za to. Neverovatno mi je da se bliži dvadeset godina karijere. Kada osetim da je to to, tada će se to desiti. I dalje se ne osećam sjajno, što se tiče mojih emocija, možda te zakopane izlaze sada na površinu, desi mi se da budem tužna, a da ne znam zbog čega. Znam da ću izgurati i da je to deo života. Plačem kada sam sama - kaže pevačica i dodaje da svoje sinove uči da treba poštuju svoje partnerke.

- Sinovi su me iznenadili za osmi mart, kupili su mi cveće i napisali pismo. Trener je iznenadio verovatno svoju ženu. Vaspitavam ih da poštuju žene. Učim da ih da cene saputnicu koju će sutra imati, da ne dižu ruku na nju. To ne podržavam i oni to znaju. Nije mi teško da sve radim sama, navikla sam i prošli smo jedan stresan period kada je bilo napeto. Što se tiče njihovog ponašanja, tanka linija ih je delila da postanu agresivni, uključila sam se i više nego svim bićem kako umem i znam, i kako su mene moji vaspitavali, i negde vidim da nisam pogrešila. Ponosna sam kada vidim da imaju empatiju.

Kako bi se u potpunosti posvetila sinovima, Tanja Savić već izvesno vreme nastupa samo petkom i subotom.

- Imala sam potrebu da zaštitim decu i da krenem da ih vaspitavam kako treba, znala sam da sam im prekopotrebna, i izabrala sam da ne radim toliko - rekla je pevačica i otkrila da je dobila starateljstvo nad sinovima:

- Dobila sam starateljstvo i što se viđanja tiče, otac se ne oglašava, ne znam šta bih rekla po tom pitanju. Ne viđa ih. Za svoju decu bih možda i trpela taj strah i stres samo da su oni srećni, činila bih to i dalje, da je to njihova želja da ga vide, ali mi u zajednici ne možemo da budemo. Tata ih ne zove.

Savićeva priznaje da bi volela da pronađe pravu ljubav i sa njim dobije ćerku.

- Volela bih da imam ćerku, zvala bi se možda Alisa.

