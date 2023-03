Pevačica priznala i da li je trenutno u ljubavnoj vezi!

Poznata pevačica Ana Nikolić gostuje u emisiji ''Magazin In'' kod Sanje Marinković, a tom prilikom dotakla se svog trenutnog emotivnog statusa, ali i nekadašnje velike ljubavi sa bivšim mužem, reperom Stefanom Đurićem Rastom. Pevačica se osvrnula i na turbulentne periode njihove ljubavi, ali i na razvod do kojeg je došlo usled njihove prevelike sličnosti, a u trenutku Anine najveće ljubavi prema njemu.

- Svi životni partneri se biraju iz senke. Zavisi čija figura je bila dominantnija - majka ili otac. Slobodna sam i sama, ali to mi nije uslov za sreću. Ostvarena sam kao majka. Nikad nisam sama jer imam dete, ali da mi fali partner kao partner to da. Ja sam osoba kojoj je bolje ništa nego išta. Ja sam naivan, ne glupa, ali želim da verujem kad mi kaže da me voli - rekla je Ana u ''Magazinu In'', a onda otvorila dušu o ljubavi i razvodu sa Stefanom Đurićem Rastom.

- Ja još verujem da negde postoji moja polovina, savršena polovina, mada Rasta jeste bio moja polovina. Mi smo indigo. Mi smo kao blizanci, opozit, ogledalo. Više nego moj brat i ja koji smo odrastali u istoj porodici. Dva ista smo karaktera i temperamenta, niko neće da povuče ručnu i da malo promeni sebe, ni milimetar. Dva narcisa zlostavljača, teško! Sve je to u redu, rokenrol život. Gađali smo se stvarima, letele su stvari, potpisivali se po kolima... Kad je došlo dete isam imala kuksuz da sebi to dozvoljavam. Nije osušena da živi od starta u haosu. LJubav prema Tari je bila veća za mrvicu od svega što se dešavalo s Rastom. Od dva zla sam izabrala manje. Rasta je bio mlad, nije da je baš bio nepsreman za roditlejstvo, ne znam ni ja pta je, ali nije uspelo. N emislim da se različitosti privlače. Ljubav se nije potrošila, ja sam podnela papire za razvid kad sam ga najviše volela. Najteža, ali najisptavnija odluka. Mnogo sam patila... Zbog sreće svog deteta i mira kakav sam ja zamislila sam to i uradila. Ja sam Teša Tešanović, pod mač bato i to je to. Kod mene je tolerancija ogromna, nebo je granica. Kad vagi jednoj pređeš tu liniju onda stvarno nema nazad. Ja sam sve bila u vezi. Spremačica, čistačica, klozetarka - otkrila je Ana.

Autor: M.K.