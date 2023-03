SANDRA AFRIKA TRI PUTA UVEĆAVALA GRUDI! Pevačica sad priznala šta bi još promenila na sebi i na koji način kompenzuje taj NEDOSTATAK!

Pronašla rešenje za svoj ''problem''.

Pevačica Sandra Afrika godinama je poznata na estradi kao neko ko vodi računa o svom izgledu. Pevačica ne krije da je radila estetske korekcije na sebi, a nedavno je u jednom intervjuu priznala da je zbog grudi išla čak tri puta pod nož.

- O tome svi pričaju, ali da jesam, očigledno se vidi. Ovo je već treći put kako sam uvećala grudi, nije mogla ta veličina da se stavi odmah na početku i jednostavno imala sam želju da to bude veće. Mislim da ne preterujem i da je sve to srazmerno. Telo se menja s godinama, sad sam krupnija i drugačija nego pre deset godina. Tada su te manje grudi išle uz moju figuru, a sada idu ove malo veće i to je to, više od ovoga neću– rekla je Sandra nedavno i priznala šta bi još menjala na sebi.

- Da može ta visina nekako da se promeni, to bih sigurno promenila, da budem malo viša, ali pošto ne može nosimo što veće štikle i ostajemo na ovom - istakla je pevačica.

Autor: M.K.