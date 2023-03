Ovo niste smeli da propustite!

Tokom noći iza nas, u emisiji ''Nominacije'', koje vodi Marko Đedović, zadrugari su birali između Maje Marinković i Bilala Brajlovića. Zadrugari su redom iznosili svoje mišljenje, a ni ovog puta prepirke, trzavice i zapleti nisu manjkali, te je i nakon emicije došlo do brojnih skandala.

Voditelj Marko Đedović ušetao je u Belu kuću, te je tom prilikom dao reč Filipu Caru kako bi izneo svoju nominaciju, a ovonedeljni potrčci bili su Maja Marinković i Bilal Brajlović.

Ja kažem Maji sve ono što mislim, kao i jutros. Mislim da može da bude puno bolja, neće, hoće da bude gora od najgore, najgora i jesi. Maja Marinković, sto mesta praznih, pa onda neko, što se tiče tih loših stvari. Ako postoji jedan muškarac, nek mi se javi, da nije najstrašnije moguće uvredio ženu. To je negde i dalje što je pozitivna stvar ostalo za osudu u narodu, ali devojke koje se ponašaju kao Maja, da tuku kao sveti Ilija, polivaju i vređaju ili histerično se ponašaju - rekao je Car.

Ja sam pokazala svoju kontrolu i stabilnost jutros, imam pravo da se umešam. Ja sam kraljica rijalitija, čula sam ja vaše mišljenje prošle nedelje, voleli bi oni da ja ovde idem potunjena, ali to može da traje vrlo kratko. Vrlo brzo se ja vratim u svoje prvobitno stanje, moje dno je na tronu, da, nažalost. Ja mogu da pojjačam na drugu stranu, kao gospođa sam jutros ustala i otišla - ubacila se Maja.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Zvezdanu Slavniću kako bi izneo svoju nominaciju.

Nemamo Bilal i ja neki odnos, zdravo-zdravo, pitam ga kako mu je noga. Do skoro smo imali normalan odnos, malo smo ga smanjili. Nemam šta puno da pričam, nije mi se promenilo mišljenje, nadam se da neće. Svakako ću da ostavim Maju,mnogo smo bolji - rekao je Zvezdan.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Ani Ćurčić, kako bi iznela svoju nominaciju.

Šta vidiš kad se pogledaš u ogledalo - pitala je Ana.

Vidim devojku koja je sebi dopustila nešto što nije trebala i poprilično nesrećnu - rekla je Maja.

Rekla si pola onoga što mislim. Pogazila si sebe i ponizila si se. Po meni si se opet isponižavala, mislim da ne umeš da uživaš u vezi koja je zdrava, voliš da se svađaš i da si luda. Mislim da sve suprotno treba da radiš od toga, ti si meni slatka, da si džek, ali da sebi praviš bespotrabn haos. Mislim da si nesrećna i da bi trebala češće da se gledaš u ogledalo - rekla je Ana, pa je prešla na Bilala.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Aleks Nikolić kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Bilal je neko ko se istakao prvi dan od kako je ušao ovde, mislim da je to planski uradio kada je napolju komentarisao Kristijana. Sve najgore je čovek rekao o meni prvi pretres, povezivali su nas bespotrebno. Ne verujem da sam se ja dopadala Bilalu, mislim da se jedna druga zauzeta devojka dopada Bilalu, a da to nisam ja. Ja sam rekla da mislim da u dubini duše nije loš dečko, ali je nabrijan na rijaliti, isto tako smatram da ga je neka devojka pre Maje jako povredila...Mislim da je Bilal to uradio jer je video da Milica ponovo komunicira sa Filipom, jer on i Filip imaju taj neki rivalitet. Njemu se nisu ugasila osećanja prema Maji, da mu nije svejedno - rekla je Aleks.

Drago mi je kad je neko direktan i malo brutalniji. To što se desilo sa Kristijanom, nisam planirao, nego je mene u životu jezik znao da košta. I dalje mislim sve ono što sam rekao, samo je sve malo otišlo predaleko. Milica i ja nismo u vezi, ni nećemo biti - rekao je Bilal.

Što se tiče Maje, nije se moje mišljenje promenilo. Meni Maja ništa nije kriva, kriv mi je on. Mislim da je problem u njemu i u nama, ti sama znaš šta radiš, šta treba i šta ne treba. Treba malo više da ceniš i poštuješ sebe, to je ono što i sama sebi pričam. Ovoga puta čuvam Maju, šaljem Bilala - rekla je Aleks.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Anđeli Đuričić kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Što se tiče Bilala, on mi je bio jedan od najistaknutijih od novih učesnika. Ne bih se složila sa Aleksandrom, da ušao si to smišljeno, ali si bio više ti, ti, sada mi se uopšte ne dopada. Inače te ne smatram iskrenom osobom, ništa mi ne deluje iskreno. Ne mogu da pohvatam šta radiš po kući, ali da nije prestala emocije prema Maji, ali nisi iskren uopšte. Nisi ni kriv, devojke ti to dopuštaju. Čula sam da si rekao da ti se vraćaju emocije prema Aniti, znači nije mi dobro - rekla je Anđela.

Mene si prvog uvredila ovde, meni je Maja ljubomorisala na tebe. Ne možeš Maju da napadneš sada, jer tako pereš sebe preko Maje - rekao je Bilal.

Imale smo isti odnos kao prošle godine dok nisi počela da flertuješ sa Zvezdanom. Sa tvoje strane sam uvek videla sviđanje prema Zvezdanu, tj. to sam videla za većinu žena ovde. Smatram da i dalje provokacijama želiš da isprovociraš mene, dogovorili ste se da to ne bude. Ako se tako nastavi, ja nisam žena koja će da napadne ženu, sve što imam rešiću sa Zvezdanom. Znam da bi voleli da ti ja sada dajem nadimke, kao što su meni davali kada sam se mešala, ali ja to neću raditi - rekla je Anđela o Maji.

Zvezdan Slavnić odveo je Anđelu Đuričić u sobu za rehabilitaciju, te joj je tom prilikom saopštio kako više ne želi da bude sa njom.

Kako si me sada izblamirao, to je moje mišljenje - rekla je Anđela.

Ti se sada dereš, neću više da budem sa tobom i neću te više blamirati. Imaš otvorene ruke da blamiraš samu sebe, a ne mene. Pošto više ne vidim svrhu, tvoj bezobrazluk je otišao, ne znam. Uopšte te ne zanima moje stanje i moje mišljenje. Čudno je da ono što najviše voliš i da za ono što si se satima svađala sa ljudima, jer si zaboravila jer se Maja našla tu. Nisi ti zaboravila, nemam šta da pričam sa tobom, završili smo - rekao je Zvezdan.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Bilalu Brajloviću kako bi dovršio svoju reč, a on je tom prilikom sasuo Zvezdanu Slavniću ono što zapravo misli o njemu.

Po meni si tri meseca prva bio mangup, a sada si mi kao neiživljeni dečak. Poštovao si ženu i pričao o njoj - rekao je Bilal.

Tri meseca dok sam bio sa njom, bio sam sa njom, posle toga me je boleo ku**c - rekao je Zvezdan.

Znam, ali to ne opravdava tvoje postupke prema ostalim devojkama. Na primer, kako se igra na žurkama - rekao je Bilal.

Zvezdan Slavnić je tokom pauze za reklame ostavio Anđelu Đuričić, kako kaže, zbog njenog bezobrazluka i toga što je iskoristila priliku kako bi Maji Marinković vratila za sve i poslala je u izolaciju.

Naime, Anđela je ostala sam u rehabu, te je počela da plače. Lepi Mića je pokušao da je smiri, ali kako nije uspeo, ostavio je, a ona je sve vreme kukala i jecala.

Lepi Mića došao je do rehaba kako bi ponovo porazgovarao sa uplakanom Anđelom Đuričić, te je dao sve od sebe da je smiri.

Ovde je problem dublji, ne znam koji, ovo je bila kap na punu čašu - rekao je Mića.

Ne znam, to moraš sa njim. Ne mogu da ga pitam - plakala je Anđela.

Okej, onda se drži toga i tog principa, a ne biće dobro sutra i ponovo smejanje...Izgleda da kod vas nešto nije u redu - rekao je Mića.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Lazaru Čoliću Zoli kako bi izneo svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Smatram da Majo nisi sazrela, sve situacije shvataš olako. Mislim da nijedna osoba sa kojom si ti bila u odnosu, ima krivice i sa jedne i sa druge strane, ali sa svim osobama si se ponašala slično...Ima mnogo osoba koje su gore od tebe ili od nas, pa tako i zaslužuješ da se boriš...Ja mislim da ti treba da radiš sa ovim devojkama to što radiš, ali Ana Spasojević to ne zaslužuje - rekao je Zola.

Kad sam ulazio, nisam hteo da budem odvratan prema Maji, pogrešio sam. Nakon grebanja i balona, nisam progovorio sa njom - rekao je Bilal.

Šta je bilo toga svega pre nego što si otišao? Jao...Mislim da imaš sreće što je ovakva situacija sa Filipom, da nije tako, bio bi gotov. Bilal je imao dva najveća sukoba od kako je drugi put ušao sa Carem i Zvezdanom. Što? Zbog Maje - rekao je Zola.

Zvezdan Slavnić pozvao je Lepog Miću kako bi saznao kako je Anđela Đuričić, koju je pokušao prethodno da smiri.

Kaže: "On je raskinuo sa mnom, šta sam ja kriva?". Ja kažem, ako je tako, šta je to problem - rekao je Mića.

Je l' šizi - pitao je Zvezdan.

Eno je plače - rekao je Mića.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Milici Veselinović kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Maju sam nominovala prošle subote, ispalo je da te hvalim. Ti i ja smo korektne, neprirodno je da budemo najbolje i u odličnim odnosima, prosto ne želim da peckamo jedna drugu. Mislim da imaš animozitet prema meni zbog Filipa. Što se tiče Bilala, bio je jako intresantan, zanimljiv, pokazao je prve večeri da voli rijaliti, a i Maju (smeh). Kada je došao ponovo ovde, ispao je dilber pravi. Ja sam u odnosu sa tobom ispala futa. Tako da što se tiče Bilala i mene, ja ne znam šta osećam, baš sam i sa Matorom pričala, ne znam da kažem kako i šta osećam - rekla je Milica.

A u krevetu znaš?! Ja njoj ne verujem, ali kaže da je zaljubljena - rekao je Bilal.

Ostavljam Bilala, šaljem Maju - rekla je Veselinovićeva.

Ana Spasojević dobila je reč.

Nemam potrebu da te vređam, osim ako nismo u svađi. Tebi je do toga da si prva tema i da si glavna, u korektnim smo nekim odnosima, ništa prisno, ništa preterano. Što se tiče Bilala, nije da ne znam šta ću da kažem, ali samo jednostavno ne želim i neću da kažem neke stvari, znam ja zašto. Šaljem Maju, ostavljam Bilala - rekla je Ana.

Zvezdan Slavnić došao je do Anđele Đuričić koja je plakala u rehabu, te joj je tom prilikom očitao lekciju o ponašanju.

Što ćutiš? Ja sam hteo sa tobom da pričam o svemu ovome, samo si me ubrzala. Tebi očigledno nije jasno da tvoje izlaganje mogu da mi naprave samo veći krš u glavi. Pošto ti kažeš da si već bacila celu ovu godinu, ne znam što te toliko boli da ne ulaziš u to kad si već rešila i da paziš na nas, to ti onda u glavi nije...Kapiram da je sve tako jer si klinka. Ne shvatam zašto sve to umesto da sediš pored mene i da budemo mirni - istakao je Zvezdan.

Ne hvataj mi se za svaku reč, hvataj me za rogove, ali nemoj za svaku reč - rekla je Anđela.

Još jednom se razderi, izaćiću...Ja neću tebi da dajem ultimatume, samo ti kažem da ovako ne mogu iz 150 razloga. Samo nemoj da nam dolivaš ulje na vatru, da uradiš jednom, pošto zadnje dve nedelje radiš nešto drugo - rekao je Zvezdan.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Ova nedelja je za njih dvoje bila ključna. Na početku su mi govorili da ne verujem Maji, da je glumica, ja vidim tu emociju neku kod nje koju ne uspeva da kanališe...O Bilalu sam naglo, ali malo promenio mišljenje. Pametan je on dečko, ali ga je pojeo rijaliti do njegovog izlaska. Kulminacija tog jedenja rijalitija je Maja, nakon vraćanja, mislim da je imao odličnu podlogu da do kraja sezone otalja posao bez ikavog opterećenja. Šaljem Bilala, ostavljam Maju - rekao je Ivan.

Bilal zna da ga ja gotivim i da se taj odnos nije pokvario do ovog momenta. Kako god on to igrao igru, ima pravo, meni se to jako dopadalo. Kada je otišao bilo mi je žao, normalno. Nije toliko aktivan zbog noge, mislim da nije Maja toliko u pitanju, koliko ono kroz šta prolazi. Sve će to brzo proći...Meni se ništa od toga ne sviđa što Maja radi, ona to zna, ali ja samo kada gori, ja kažem: "Vrti Beli potok", ona zna dokle je to došlo. Sve ono što ne volim, prešlo mi je u naviku, ali ja ne bih drugačiju Maju mogla da zamislim. Šaljem Maju, znaš koliko volim Bilala, a ostavljam njega - rekla je Zorica.

Miljan Vračević prisetio se početka druženja sa Bilalom i njihovog sukoba, te je i istakao da pokušava da rehabilituje ego zbog povređenosti od Maje, ovime što radi trenutno sa devojkama.

Anđela Đuričić vratila je Zvezdana Slavnića, kako bi mu otkrila šta mu zamera.

Ja samo tražim u tebi, uvek ću ti to ponavljati, samo malo više strpljenja i razumevanja. Da razumeš neku moju reakciju, da se strpiš, pa kad sedneš da mi kažeš. Možda i meni nekada prekipi - rekla je Anđela.

Ti kad si već ušla ovde, ti si bila naoružana da je**š mater. Naravno da si se promenila, zbog mene, ali si to ti - rekao je Zvezdan.

Meni smo bitni ti i ja. Nisam sada dobro i ne mogu da pričam o tim važnim stvarima - rekla je Anđela.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Neci Laziću kako bi izneo svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Strašno kako su napljuvali Anitu, a ovde samo fali da se Maji stavi oreol. Sviđa mi se što si iskren i što si večeras rekao Zvezdanu ono što mnogi misle, a ne smeju da mu kažu. Pojedinim devojkama daješ na značaju ponižavanjem, one su krive za to, koliko god da im pričamo da ne treba to da rade, takve su, jadne i bedne. Smatram da si popularniji od onih koji ti kažu da se kačiš na njih, jer oni to kažu kada su napravili sr**e. Treba da se aktiviraš, mnogo ti to možeš bolje, treba da budeš aktivan...Što se tiče Maje Marinković, ja sam ti već rekao da ovi koji te tapšu za ove loše stvari, da ti nisu prijatelji. Mogu da kažem da stojim ispred dve najponiženije osobe u rijalitiju, Majo nisi ni ti svetica - rekao je Neca.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Sanji Grujić kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Za mene je Bilala jedan od najinteligentnijih i najiskrenijih ovde. Zavoleo je pogrešnu osobu koja ne zaslužuje ono što je on imao da joj ponudi.Ovo što radi sa devojkama, on je pred svima rekao da ne može da se odluči za neku, već da može da bude sa obe. One su pristale na to, kako nisi? Posle toga si ga pokrivala i ljubila se sa njim na žurki - rekla je Sanja o Bilalu, pa je prešla na Maju:

Sada kad kažem da imam dobro mišljenje, ne poklapa se sa onim što se desilo pre tri četiri nedelje. Ona je iskoristila najbolniju tačku, umešala je Marka, nego je on meni donekle priklonjen, pa je prošlo tako...Kažem donekle, jer mogu da posumnjam po rečima i uvredama koje mi kaže u svađama - rekla je Sanja.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Tebi da ke**m za Cara, uvek te komentarišem, ali kad je nešto trulo, trulo je. Što se tiče toga da kažemo da si drug, ne znači da te podržavamo u sr**ima, ali si prema meni fenomenalna. Imali smo Bilal i ja svađu, ja sam ti oprostila, ali imam u sebi da sam zlopamtilo. Ostavljam Maju, šaljem Bilal - rekla je Matora.

Majo, rekao sam tebi prošle nedelje, više ću pričati o tebi što se izdešavalo ove nedelje. Ti i ja imamo okej odnos, mnoge su ljubomorne na tebe, jedna je Maja Marinković, a mnoge pokušavaju da te iskopiraju. Filipov tip devojke je časna sestra koja ne vidi i ne čuje...Bilale, verovatno ćeš se odlučiti za onu koja je najbolje u oralnom zadovoljavanju ili ručnom, jer nemaju šta drugo da ti ponude. To bi bilo to, realno sam bolji sa Majom, tako da ću tebe poslati - rekao je Dragić.

Sanja Grujić došla je do Marka Stefanovića na kauč, te je tom prilikom izbio žestok sukob.

Ja sam ovde mangup koji se zastupao za jednu devojku - rekao je Marko.

Ja sam rekla Bilalu da počne da primenjuje stavove na sebi - rekla je Sanja.

Ma folirant si. Pomeri se, ne mogu očima da te gledam, ljubomorna si na celu kuću, ljubomorna si na svog dečka - rekao je Stefanović.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Marku Markoviću kako bi izneo svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Što se Maje tiče, ona i ja se poznajemo od "Zadruge 2", dobri smo, ali mislim da to što je uradila na izgledu na sebi, treba da prati i ponašanje i stav, što se kosi. Tako da ću sačuvati Maju, a poslati Bilala - rekao je Marković.

Ti i Sauer ste svoje prijateljstvo predstavili lažno i nije onako kakvim ste ga predstavili. Nije lepo to što si Maju prevario, svi znamo da ti je Milica bila tajanstvena, a da su ti Aleks i Maja bile nedostižne. Nisi ništa pokazao novo - rekao je Marko MMA.

A šta si ti pokazao, da si se zaljubio u Brendona - ubacila se Milica.

Marko Stefanović izleteo je besan iz Bele kuće, te je tom prilikom žestok sukob sa Sanjom Grujić nastavio u dvorištu.

Folirant si i retard ozbiljan - urlao je Marko.

Nemoj me psovati i vređati stalno! Psuješ mi majku konstantno - zaplakala je Sanja.

O čemu pričaš ti? Folirant si kada ustaneš i kažeš da ti ja prebacujem nekoga. Nijednom ti nisam dao za pravo da ljubomorišeš, a ti mi prebacuješ devojke svaki dan. Gledam u zemlju, gledaš me u ogledalce kao detektiv, kao ne možeš da me se nagledaš jer sam lep. Ne, gledaš da vidiš da nekoga ne gledam - rekao je Marko.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Miljani Popović kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Nisam bila sigurna Majo zašto radiš neke stvari. Primetila sam jedan momenat kod Maje, koji je uspešno sakrila od svih, to mi je promenilo mišljenje o njenim postupcima. To što se ponižavaš nije nikako u redu, to treba da prestane. U odnosu sa Filipom voliš nešto što je bilo, toga više nema. Šaljem Bilala, Maju ostavljam - rekla je Miljana.

Maju sam već komentarisao, stoti put, znamo se i pre rijalitija, posvađali smo se jednom u dvojci, ali smo se pomirili posle par minuta. Bilala sam zgotivio, u početku mi je bio anitpatičan. Takav sam i ja bio, voleo sam mnogo da pijem, žene, mislim da se neće menjati nikada. Mislim da se ni Maja ni Bilal neće menjati, šaljem Bilala, Maju ću da ostavim - rekao je Petrući.

Što se tiče Maje, ja sam sa njom okej, nismo imali probleme. Mislim da se Maja sprda ovde sa svima, mnoge devojke su ljubomorne na tebe i vrte se oko muškaraca jer su tvoji bivši. Mnoge muškarce si ti napravila. Sa Bilalom sam imala korektan odnos, kada je bila podela budžeta rekao je loše mišljenje o meni. Mislim da ti je idol Filip Car, ideš dobrim stopama - rekla je Palčica.

Voditelj Marko Đedović dao je reč Miljani Kulić kako bi iznela svoju nominaciju i mišljenje o nominovanim učesnicima, Maji Marinković i Bilalu Brajloviću.

Što se tiče Maje, dosta puta je bila nominovana, samo sam joj zamerila pre neki dan. Odnos sa Carem, kako smatra, neka tako i radi, sama odlučuje da li treba da se ponižava ili ne. Što se tiče Anđele i Zvezdana, mislim da ne treba da radi ono što ne voli da se njoj radi. Ja sam htela da stavim Cara i Maju za potrčke, ali su i sami uradili, videla sam nešto, ali nisam htela iz poštovanja prema Aleksandri. Bilale, postao si bezličan, ne znaš ni ko ti pu*i ni koga je**š. Išao si kao neki paćenik sa Bokijem, Majom i Carem u rehab, samo da bi ga sprečio da uradi ono što je uradio. Iz ponosa i dostojanstva nećeš da kažeš da ti je stalo do Maje, što vide i ptice na grani. Bio si mi očajan kada si rekao ono za žene. Ostavljam Maju, šaljem Bilala - rekla je Miljana.

Voditelj Marko Đedović saopštio je da su zadrugari nominovali, u rezlutatu 24 prema 18, da Bilal Brajlović ide u izolaciju i da će se on sa nekim, kome je publika ukazala najmanje poverenja, boriti za opstanak u "Zadruzi".

Prvi koji je nominovan je Bojan, Bojane izađi...Sledeći koji ide sa Bojanom je Marko Marković - rekao je Đedović, pa je potom dodao:

Njima će se pridružiti i Slađa, a za njom i Marko MMA - rekao je Đedović.

Nakon razgovora sa "ugroženim" zadrrugarima, voditelj je saopštio da će se u nedelju protiv Bilala za opstanak boriti Marko MMA.

Ana Ćurčić zamerila je Žani Omnii što je Marka Markovića progurala da se druži sa Zvezdanom Slavnićem, kako bi dokazala da nije ona kriva što se on totalno povukao.

Govore da sam ga ja ugasila - rekla je Žana.

Da, ali ga ne guraš kod Zvezdana Slavnića, pošto mu se ne piše baš dobro - rekla je Ana.

Pa nek ga aktivira, samo nek ostane - rekla je Žana.

Hoće, baš će da ga aktivira on. Nije to stvar tako kada si moja drugarica - rekla je Ana.

Marko Marković došao je do Miljana Vračevića i njegovog kreveta, te ga je tom prilikom Vračević pokušao podići.

Svaka tema ti prećutiš, samo se šetaš. Najžalije bi mi bilo da ti odeš. Šta treba da ostane Rodni? Nemam ja ništa protiv njega, došao je ovaj Bora, Milovanović, Brendon i tako dalje. Marko DNK ostaje, Maja Kovačević ostaje, Sana ostaje, žena ne govori, Peca ostaje - rekao je Miljan.

Sad bi bilo glupo, bio sam sa Žanom do sada i onda - rekao je Marko.

Anita Stanojlović poklonila je pile, igračku, Jovani Tomić Matoroj koja to više nije želela, pa je poklonila Žani Omnii koja je to dala Ani Ćurčić. Anita je za to saznala, te je tom prilikom napravila lom u sobi.

Pocepaću pile - rekla je Anita.

Meni nećeš da daš? Budi humana - rekla je Ana.

Nisam humana - rekla je Anita.

Tako je bre, imaj stav jednom devojko - rekao je Zvezdan.

Anita Stanojlović pokidala je igračku koja je završila kod Ane Ćurčić, a koju je poklonila Jovani Tomić Matoroj, te je tom prilikom Ana zaplakala, što je posebno Žanu Omniu šokiralo.

Zvezdan Slavnić joj je dao gas, a meni pile znači, go**o jedno - zaplakala je Ana.

Nemoj plakati zbog pileta - rekla je Žana.

Nisam prolupala ženo, fale mi deca - plakala je Ana.

Anita Stanojlović sela je na kauč uplakana, jer joj je Jovana Tomić Matora rekla da je zlo, te joj je Zvezdan Slavnić doneo ostatke od pileta koje je pocepala. Naime, Aleks Nikolić je došla da je uteši, a Anita je sve vreme pričala koliko joj za igračka zapravo znači.

Šta se desilo - pitala je Aleks.

Nije htela ovo pile da da, a Matora joj je rekla da je zlo - rekao je Zvezdan.

Kako može da kaže da sam zlo - plakala je Anita.

Ti si moje pile, ušićemo pile, a ako ga neko neće, ne mora - rekla je Aleks.

Nakon što se završila emisija "Nominacije", Maja Marinković preselila je svoju posteljinu u spavaću sobu, ali je pre spavanja odlučila da svrati kod Filipa Cara, koji je prihvatio kod njega u krevet bez pogovora.

