Otvorio dušu o karijeri, ali i privatnom životu!

Poznati pevač narodne muzike Miroslav Ilić bio je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom u razgovoru sa voditeljkama Tijanom Pricom i Bojanom Lazić sumirao je ključne momente svoje karijere, prisetio se pokojnih kolega i prijatelja, te progovorio o unucima i supruzi Gordani, a govorio je i o tome na koji način održava svoju vitalnost u osmoj deceniji života. Na samom početku, Miroslav je govorio o nedavnom solističkom koncertu u Novom Sadu.

- Trebalo bi mi 10 emisija da ispričam sve šta mi se izdešavalo za svih tih 50 godina moje karijere. Punim 73 godine. Godine nisu baš omiljena tema, ali ja sa tim nemam problem. Baš nemam, to je to. Morate da priznate da je to jedan od retkih koncerata za koji se može reći da je solistički. Meni je Lukas popunio samo nekih desetak minuta, sve ostalo sam sam. To je zahtevno i za nekog mnogo mlađeg od mene. Odgovornost postoji, čak i oni leptirići. U podsvesti su uvek pitanja da li će sve biti u redu tehnički. Moliš se Bogu da budeš zdrav samo - kaže Miroslav i priseća se svojih dana u vojsci.

- Jedini problem sam imao što sam čekao zadnji momenat da odem na odsluženje vojnog roka. Nadimak mi je bio Matori, jer sam imao 27 godina, dok su ostali imali po 23, 24, čak je jedan momak imao 19. U Makedoniji sam se i oženio. I tu sam na 50 - kaže Ilić i osvrće se na predstojeći koncert u Makedoniji.

- Na koncertu u Makedoniji planiram da pevam i neke makedonske pesme. Ja pričam i makedonski. Radujem se i što ću da jedem njihovu hranu. Nikako mi nije bilo jasno. Malo pečene paprike, malo ulja, malo sirćeta, prste da poližem. Isto uradim to kući i nije to to. Ne znam u čemu je tajna. Dobio sam ajvar, vukao se jedno dva dana u kući, toliko je izdržao. Volim da kuvam, ali nemam često priliku. Kaže žena da je ukusno, ali posle joj treba 3 sata da sredi haos. Mislim da niko bolje od mene ne sprema bećar paprikaš. Drugo je svinjski ćevap. Stavi se malo masnije meso, luk i malo ljute paprike - rekao jeMiroslav i spomenuo penziju.

- Celog života sam govorio da je moja krv seljačka, ali je plava. Moja projekcija nije uopšte bila ovakva. Približavala se 60. a meni se poklapala penzija, ali publika mi ne da. Umeo bih da se organizujem ja, imam Mrčajevce, tamo kad izađeš iz kuće imaš 100 ideja šta da uradiš - kaže pevač i otkriva kakve planove ima po pitanju karijere.

- Imao sam želju da ako ne uradim ceo album, onda da to bar bude nekoliko pesama, ali ja jednostavno ne mogu da se identifikujem s njima, ne ćelim da izdam sebe, tvrdoglav sam. I dalje imam želju da snimim neke nove pesme, ali da to ne bude ispod standarda - rekao je Miroslav, a onda prokomentarisao aktulenu situaciju na našoj muzičkoj sceni, prisetio se pokojnih kolega i otkrio sa kim bi voleo da snimi duete.

- Ja se ne bih petljao u neke druge muzičke žanrove. Meni je žao što ljudi više nemaju puno izbora. Zna da se u svetu dodeljuju i dalje Gremi nagrade za jasno definisane žanrove. Ovde je devedesetih nastala jedna papazjanija, gde su narodnjaci uzeli banku na sve. Ne znam kako da se izrazim da nekoga ne povredim. Ja samo želim ravnopravnost folka sa ostalim kategorijama. Očigledno je da on nije mrtav. Pogledajte Marinka, Šabana, Tomu - oni su i dalje prisutni. Mi smo se naslonili na neke starije generacije, nismo odstupali daleko da to više nije folk. Ima baš talentovane dece, dok sam bio u Pinkovim zvezdama. Moj favorit je bio Sloba, on nije pobedio, ali je postigao najviše od svoh kandidata. Prepoznajem mu već umor u glasu, savetujem mu da maloproredi i da sačuva šta ovde ima. Ranije se drugačije radilo. Ja sam imao turneje po dva meseca. Ovo sada po klupovima je drugačije. Za mene je bio šok kad sam doživeo da gostujem u nekom klubu u Frankfurtu. Meni su rekli da će me probuditi sat vremena pred nastup, ja gledam posle kad sam se sam probudio pola 12 uveče, a mene niko ne budi. Ja sam svašta pomislio, a oni kažu da su hteli da me bude za pola sata. Bio sam u šoku. U jednom momentu dođeš u situaciju - uzmi ili ostavi. Neodstaje mi moja generacija, osećam se usamljeno pomalo. Nemaš Džeja, Tomu, Novicu, Tozovca... Stvarno mi nedostaju. Gledajući strogo krvoločno mi jesmo bili rivali, ali nismo se tako gledali, gledali smo da se podstičemo da budemo bolji. Bilo je pesama za koje sam siguran da će biti hit, ali one nisu prošle kroz mene. Volim da pevam pesmu u koju ja verujem. Nikad nisam preferirao duetsko pevanje, imam dva dueta za sve ove godine. Imao sam želju da snimim duete sa Jelenom Tomašević ili s Marijom Šerifović. Ne znam da li je do njih to došlo - rekao je Ilić otkrio kakav je kao deda.

- Kao deda sam čista desetka. To su neka paušalna viđanja, svako ima svoj život. Stariji unuk je vani - otkrio je pevač i priznao sa kakvim zdravstvenim problemom se suočio pred koncert.

- Pred moja dva koncerta sam dobio dijareju, neki stomačni virus sam dobio. Došla je moja prijateljica doktorka koja mi je priključila infuziju i bio sam kao nov. Niko nije znao u kakvim sam mukama bio. Moj najbolniji momenat je bio kad sam estradno bio u pelenama. Moja majka je preminula kad kad je imala 47 godina i to je i dalje jako bolno za mene. Dugo posle toga nisam imao koncerte, ali imao sam prijatelja koji mi je pomogao da nastavim dalje - rekao je Miroslav i otkrio na koji način održava vitalnost.

- I dan-danas mi dan počinje fiskulturom. Sklekovi, trbušnjaci i trčim. Svaki dan mi tako počne. To mi je ostalo iz gimnazijskih dana. Ima i genetike. Svaki dan mi počinje vežbama. Moja žena sada sigurno gleda, ona je jedna opasnica, nije Penelopa koja me čeka da dođem kući. Čeka me da mi kaže: ''Ovo ti nije trebalo, ovo si mogao ovako, ovo si mogao onako...'' - poručio je pevač.

Autor: M.K.