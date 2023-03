Da li će joj glumac zameriti na ovome?

Popularna pevačica Milica Pavlović bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom govorila je o upuštanju u glumačke vode i ulozi u seriji ''Pevačica'' gde je tumačila glavnu ulogu. Milica je otkrila i zbog čega su joj intimne cene sa partnerom u seriji, glumcem Milošem Timotijevićem posebno teško pale.

- Ja sam kastingovana za tu ulogu. Nisam samo dobila poziv jer sam popularna, pa sam potrebna reditelju kao takva u nekom projektu. Uvek je zanimljivo kad se neko iz muzičkih voda prebaci u tu kategoriju, Dva dana zaredom sam išla na kasting i onda su mu pozvali i rekli da sam primljena za ulogu. Da nije bilo kovid stanje, ne bih stigla da se oprobavam u tome, jer ne bih imala vremena. Sve je to lepo kad mi mislimo da smo za nešto, ali hajde da vidimo kako je kad se uhvatimo u koštac sa tim - rekla je Milica i dodala:

- Kad je opet krenula moja mašina i moje prvo zvanje ja sam morala da budem iskrena prema svima njima, iako su oni zaista insistirali i daće Bog da im se ponovi taj rejting. Bili smo fenomenalna ekipa, nisam želela da budem nečovek i rekla sam im da ne mogu da nastavim - kaže pevačica i otkriva šta joj je najteže palo tokom snimanja serije:

- Jedna je ta što je moj lik bio takav da je Milica pospana sve vreme, mene smiriti na dnevnom nivou u doba kovida, da sam ja smirena, da razvlačim reči, pije neke lekiće, to mi je teško palo. Ja sam neko ko pored kafe stalno mora pored sebe da ima kesicu badema, lešnika, indijskog oraha. Mene kad pitaju šta da mi kupe za rođendan ja kažem da mi kupe lešnik ili omiljenu olovku za usne. Ne znam da li će mi Miloš Timotijević zameriti ako ovo kažem, ali moram. On je alergičan na bademe, lešnike i te stvari i meni je zbog poljupca sa njim bilo zabranjeno da jedem te stvari. Poljubac mi je bila najteža scena. Da crknem, ljudi! Jedva smo i ta dva poljupca izveli, neverovatno! Mi koji minut pre toga pričamo o nekim životnim temama, o nekim emotivnim vezama i to i posle treba da se poljubimo... Ne shvatate! - otkriva Milica, a onda se osvrnula na svoj ljubavni život, te otkrila da li ima dečka.

- Nemam ni to kad. Možda bi jedino bilo moguće da on nema profesiju i da mene prati, mada bi mi takav bio dosadan. Ne fali meni dečko, falim ja njemu! Kako ovakva žena da ne fali pravom muškarcu?! Ja sam žena koja kad se daje - daje se i koja bi uvek bila podrška svom muškarcu. Tražim i da ka meni muškarac bude usmeren i da me razume. Muzika je jedina svar trenutno koja mi daje onoliko koliko ja dajem njoj, a možda i više, pa kad se bude pojavio muškarac koji može da priđe tom parametru pričaćemo o tome - poručila je pevačica.

Autor: M.K.