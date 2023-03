NASLEDNIK VIKI MILJKOVIĆ PODELIO FOTKU KOJA ĆE VAS SVE RASPAMETITI! Doneo je odluku i obavestio roditelje!

Budući da je izrastao u pravog momka, naočitog i lepog, ne čudi činjenica što su tinejdžerke za njim poludele, a najnovijom objavom osim što je zaintrigirao domaću javnost, Andrej je i rastužio brojne devojčice njegovog uzrasta.

Poznata pevačica Viki Miljković već dugi niz godina aktivna je na estradnoj sceni, a mlađe generacije upoznale su je i zavolele kao stalnu članicu žirija u Zvezdama Granda, najgledanijem muzičkom takmičenju u regionu.

Osim što ima blistavu karijeru, Viki je i uspešna poslovna žena koja je sa suprugom Tašketom pokrenula agenciju za nekretnine, ali i ostvarena porodična žena i majka. Sin Viki Miljković sticajem okolnosti i činjenici da je dete poznatih roditelja, iako možda to još uvek ne želi u velikoj meri, postao je često tema medijskih natpisa, te je i njegova privatnost u poslednje vreme nešto za šta se javnost i te kako interesuje.

Budući da je izrastao u pravog momka, naočitog i lepog, ne čudi činjenica što su tinejdžerke za njim poludele, a najnovijom objavom osim što je zaintrigirao domaću javnost, Andrej je i rastužio brojne devojčice njegovog uzrasta.

Da je i te kako zaljubljen i da njegovo srce pripada jednoj lepotici najbolje govori fotografija koju je sin Viki Miljković podelio na svom Instagram nalogu. Mladi, lepi in zaljubljeni, golupčići su bili u obilasku jednog tržnog centra, a Andrej je sve vreme grlio svoju dragu kojoj je na pomenutoj mreži posvetio i jedno srce.Iako je fotografija nastala sa leđa pa se atraktivna lepotica ne vidi najbolje, mnogi se slažu u mišljenju da je veoma zbodna kao i da odlično ide uz Andreja, sa kojim očito deli isti modni ukus, te su se ovom prilikom savršeno modno uskladili.

Da li je svoju lepšu polovinu sin Viki Miljković upoznao sa poznatom mamom, da li ju je ona ugostila u luksuznom domu, te kakvo je mišljenje o, za sada nepoznatoj devojčici izgradila, nepoznanica je, međutim ako uzmemo u obzir jednu raniju pevačicinu izjavu na temu ljubavnog života svog sina, reklo bi sa da Andrej oko emotivnih izbora, sa roditeljima neće imati problema.

- Za svog sina zamišljam ženu koja će da ga poštuje i koju će on da poštuje. Biće to sigurno njegov izbor, a ne moj. Približilo se i to vreme. Andrej više nije mali. On se uveliko bavi i sportom. Poprilično se trudi i vredno trenira tenis. To je njegova sada glavna preokupacija uz školu. Tako da videćemo šta će sve da nas čeka. Ali trudiću se da budem dobra svekrva - otkrila je za "Scandal" jednom prilikom pevačica.

