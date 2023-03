FOTKE KOJE SU SVE ZBUNILE! Adreana Čekić pokazala NOVOG DEČKA?!

Andreana Čekić trenutno uživa na moru, što je i podelila sa svom pratiocima na Instagramu. Ono što je mnoge šokiralo, je to što je Andreana pored plaže i mora objavila sliku nepoznatog muškarca kako sedi blizu nje na plaži.

Njegov identitet je nepoznat a da li je pevačica ovime indirektno poručila da ima novog dečka, i dalje je nepoznato.

Podsetimo, pevačica iza sebe ima brak sa Ivanom Miladinovićem od kojeg se razvela kako zbog kako psihičkog maltretiranja, tako i prevara koje je kasnije iznela u javnost.

- Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom, a sebe velikim. Više puta mi je rekao da pevam kao ku*ac kad ne pijem, pa me je terao da pijem kad radim i kad snimam pesme. Tom vređanju prisustvovali su moj prijatelj i autor Saša Lazić, takođe i Emir Đulovič i bili su zgranuti. Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora koji sam pomenula, takimičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog - ispričala je Andreana svojevremeno za "Svet".

