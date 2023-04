Bivša teniserka Jelena Dokić rastužila je pratioce na Instagramu poslednjom objavom.

Jelena je u svojoj biografiji „Nesalomiva“ opisala brojne potresne detalje iz svog života. Između ostalog i da je bila psihički i fizički zlostavljana od svog oca Damira Dokića.

A, sad je jedan od traumatičnih događaja podelila i sa pratiocima na Instagramu. Uz potresne reči nalazi se i fotografija Jelene Dokić, koja potvrđuje sve ono što je bivša teniserka napisala.

– Natečene i krvave potkolenice od batina i udaranja oštrim cipelama cele noći pravo u moje potkolenice jer sam izgubila meč. Ove slike su snimljene dve nedelje kasnije i još uvek sam imala teške modrice. Imala sam 17 godina. I dan-danas imam osetljive i kvrgave potkolenice od ovih batina. Od svake rane je ožiljak. Preživela sam, ali neće svaka žena i devojka. I to je tužna realnost. Zašto ova objava? Danas sam govorila na događaju o i bila sam tužna. Tužna i ljuta zbog desetina miliona žena u svetu za koje znam da u ovom trenutku prolaze kroz mnogo gore nego što sam ja ikada prolazila – napisala je Jelena, pa dodala:



– Samo u Australiji od nasilja u porodici premine jedna žena nedeljno. Jedna od četiri žene će tokom svog života doživeti nasilje u porodici. Cifre su još gore širom sveta. Što više ne pričamo o tome, što više izbegavamo problem, to više napuštamo žene i devojke. Za one koji ovo čitaju i koji možda doživljavaju zlostavljanje ili nasilje u porodici, samo želim da znaju da ih razumem. Znam koliko ste uplašene. Znajte da imate neverovatnu snagu i hrabrost. Ništa nije tvoja krivica. Za one koji mogu da budu tu za one kojima je potrebna pomoć i podrška. Ne bežite od njih i ne napuštajte ih. Dolazite li od nekoga ko je bio tamo, napušten i nasmrt uplašen, molim vas, ne okrećite leđa. Ženama i devojkama ste potrebni vi i vaša pomoć – napisala je bivša teniserka.



Autor: Pink.rs