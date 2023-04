SKUPOCENI POKLON! Ceca pokazala ROLEKSA koji je dobila od Saše Popovića, žiri 'Zvezda Granda' se odmah POŽALIO!

Opa!

Nevena Marković iz Raniluga i Mahir Petrović iz Gornjeg Vakufa bili su sledeći duelisti koji su se pojavili na sceni, a velika polemika povela se oko „nepoznate“ pesme Šabana Šaulića.

Naime, kandidatkinja koja je iz tima Ane Bekute otpevala je tradicional „Udade se jagodo“ i „Korak do dna“ od Elme Sinanović ali je svojim interpretacijama uspela da osvoji svega 3 glasa članova žirija. Za razliku do nje takmičar kome je mentor Dragan Stojković Bosanac izabrao je da otpeva „Moj zubule“ od Safeta Isovića i „Vreme za zaljubljene“ od Šabana Šaulića i uspeo je da pridobije čak 5 glasova od članova žirija, ali je i on morao da šansu za prolazak u sledeći krug potraži u baražu.

Viki Miljković se prva javila za reč i uputila je niz oštrkih kritika.

Dugo nisam srela ovoliku diproporciju kod obakandidata između prve i druge pesme. U prvim pesmama ste me oduševile, bilo je fenomenalno, uživala sam. A druga pesma: kriminal – rekla je Viki objasnivši da kandidatkinji pesma uopšte ne leži jer je ispadala iz ritma, a pesmu drugog takmičara nikada nije čula, a ispostaviće se ni većina ostalih.

Ceca Ražnatović bila je takođe blaža prema duelistima.

Ja čujem da ti znaš da pevaš. Ti uživaš u muzici i dala sam ti glas. Može da se desi dan da jednostavno neće ih, desi se i mojim kandidatima – rekla je Ceca i obratila se takmičaru:

Mahire, ti brate pevaš, pravi je merak da te čovek sluša. Umeš da podigneš publiku, imaš energiju u glasu. Dopala mi se pesma, ja znam ovu pesmu od Šabana – rekla je Ceca a Saša je odmah reagovao:

Kako ti samo znaš tu pesmu od Šabana, hajde ponovi refren? – rekao je Popović a Ceca je uzvratila:

Nisam plaćena!

Saši nije bilo jasno zašto Ceca ne želi da otpeva i nudio joj je 60 dinara, a Ceca je rekla da bi to možda učinila ali za 60 miliona, i to u evrima. I dok je krenula polemika o „zaigravanju sa nulama“ Ceca je pokazala skupoceni sat.

Ja sam od Popovića dobila roleks, tako da ne mogu da kažem da je stipsa – rekla je Ceca, a pojedini članovi žirija su se požalili da ništa nisu dobili.

Otpevaj za taj roleks ovu Šabanovu pesmu – pitao je Saša ali mu je Ceca objasnila da nije bio takav dogovor.

