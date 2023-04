DIREKTAN PROLAZ! Luka (17) svojom izvedbom izvojevao SVIH PET glasova, Tijana mu se odmah obratila: Okrenuo si leđa publici, to je NEDOPUSTIVO!

Uputila mu savete zlata vredne!

Luka Najdanović iz Velike Plane, ima 17 godina i u trećoj emisiji prvog kruga "Pinkovih zvezdica" predstavio se pesmom Željka Joksimovića koja nosi naziv "Nije ljubav stvar", sa kojom je inače ovaj pevač zauzeo treće mesto u finalu Evrovizije.

On se u samom početku šetao po bini, što je nateralo Leontinu Vukomanović da se podigne i vidi zbog čega on to radi. Kako je pesma tekla, žiri mu je ukazao poverenje, te je njegov nastup nagradio najvišom ocenom, a to je petica.

Usledili su komentari.

Toliko smo se uželeli dečaka (smeh). Nekako smo malo progledali kroz prste iako je ovo teška pesma, ali trudio si se. Ovo je pet za trud, dao si se, hodao - rekla je Jelena.

Videla sam da neko hoda potpuno bez razloga, ide u stroj, pa se obrne.Molim te da obratiš pažnju, kada budeš gledao sebe, neće ti biti lepo da vidiš sebe kako ideš napred, nazad. Kao da te robot džojstikom navodi levo desno - rekla je Leontina.

U par navrata si okrenuo leđa publici, što je nedopustivo - rekla je Tijana.

Autor: N.Ž.