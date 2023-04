ZVEZDA GRANDA DOŽIVELA EMOTIVNI BRODOLOM! Pevačica se prisetila teške borbe sa kilogramima, pa ZAPLAKALA usred emisije, a evo kroz šta je prošla!

Finalistkinja prošle sezone „Zvezda Granda“, Krstinja Matanović, svoju borbenost nije pokazala samo na sceni kada je u pitanju pevanje već i kada je u pitanju njen fizički izgled.

Od devojke koja se pojavila u takmičenju sa čak 160 kilograma, nakon surovih komentara rešila je da napravi neverovatnu tranformaciju i podvrgne se teškoj operaciji skidanja viška kože.

Nakon teškog perioda Krstinja tvrdi da se njen život deli na pre i posle operacije, ali i da joj je to pomogla da spozna mnoge stvari o sebi.

- Prvo sam saznala da sam jako hrabra u tom periodu, ali za početak da sam žena i da prosto sada kada vratim film i shvatim kroz šta sam sve prošla sam konačno svesna svoje hrabrosti. Nisam znala koliko je to sve zaista teško i da ja to zaista mogu- rekla je Krstinja evocirajući i lepe, ali i one manje lepe trenutke koji su je zadesili u životu.

Iako se tome nije nadala, voditeljka Sanja Ćulibrk uspela je da je iznenadi usred emisije.

– Volela bih sada da pogledamo deo reportaže pred operaciju - rekla je Sanja.

Tokom trajanja video snimka Krstinja je pokazala najiskrenije emocije i pustila suze otvoreno govoreći o svojim impresijama.

- Jako emotivno ovo doživljavam jer mi baš baš nije lako da prolazim kroz sve to. Na prvoj operaciji sam jako teško podnela anesteziju i jako teško sam se budila. Najveći straH mi je bio kako ću da se probudim, da li će da bude opet isto kao na prvoj operaciji - priznala je pevačica sa knedlom u grlu nakon čega je voditelj Tihomir Tepić nasmejao.

- Kada se uradi ta operacija želuca koju sad masovno rade, koliko jedeš posle toga?

- Ja posle tri godine jedem apsolutno isto kao prvog dana nakon operacije, to je minimum. Baš kad sam gladna mogu da pojedem pola porcije od pola porcije, ako me razumete - s osmehom je objasnila nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“.

Podsetimo, Krstinja se u takmičenju „Zvezde Granda“ pojavila sa neverovatnih 160 kilograma, nakon čega je svoju linuju uspela da dovede na 88 kilograma, ali njena bitka se tu nije završila.Naime, pevačica se suočila sa viškom kože koji je trebalo odstraniti, a Saša Popović javno joj je dao obećanje kako će on lično finansirati taj estetski zahvat, što je i ispunio.

Autor: Pink.rs