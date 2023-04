Danas se obeležava Veliki petak, dan kada je Isus Hristos razapet na krstu na Golgoti.

Tim povodom, ekipa emisije "Premijera" je zajedno sa voditeljkom Natašom Aksentijević posetila jednu prestoničku pijacu, te se sa reporterkom Katarinom Rogojević prisetila Vaskrsa u detinjstvu i otkrila kako će izgledati njena trpeza, te je i objasnila razliku između domaćih jaja i jaja sa farme.

- Svako ima svoja zaduženja. Iako su one male, ja im dozvoljavam da pomažu mami, jer je njima to igra, farbamo jaja, zajedno pravimo kolače, pravimo Vaskršnji ručak. Ako im sad nametnem da moraju da kuvaju, njima će do ta presedne, a ako budu shvatale kao igru, svideće im se. U krajnjem slučaju, ne mora to ni da vam se sviđa, ima ovih što ti donesu. Sitno seckani sremuš, ovčiji sir, maslinovo ulje - fantazija!

Nataša se prisetila proslave Vaskrsa u njenom domu u detinjstvu.

- Promenio se dosta 29.novembar, tada je bio svinjokolj u mom detinjstvu i to sada više ne postoji. To mi je jako žao, jer sam volela da učestvujem u tome, zvuči surovo, ali je to jako zabavno. Kuva se gulaš, pripremaju se kobasice, stavlja se meso u salamuru i sprema se za sušenje - rekla je Nataša, te je dodala:

- Postoji jedna intresantna priča kada sam počela ovde da kupujem. Sve mi je predstavljeno kao vrhunsko, ali sam onda ja rekla: "Ta slanina ne zadovoljava moje kriterijume", tako da ako ste uporni, možete doći do mesa vrhunskog kvaliteta. Šunka je bitna da se jede uz jaja za doručak, tako da za trpezu moram da imam i kuvanu šunku...Kad farbate jaja, bitno je da su ona bela, kada kupujete jaja u marketima, budu kao tucana paprika. Preskupa su domaća jaja i to je od kokica koje trče po dvorištu - rekla je voditeljka.

Autor: N.Ž.