LJUBA PANTOVIĆ ''BILA JE MUŠKARAC'' 17 GODINA! I pozive za vojsku joj slali, a pravi šok je doživela kada je OTIŠLA NA POROĐAJ

Bivša učesnica "Zadruge" i fitnes instruktorka Ljuba Pantović ispričala je kako se 17 godina po dokumentima vodila kao muškarac, i to verovatno zbog svog imena.

Ona je za to saznala tek kada je otišla na porođaj sa ćerkom i tada je ostala u šoku.

Kao što svi znamo, nikada ne proveravamo smatrajući da se sve to radi ispravno, svoja dokumenta, matične brojeve, većina ljudi uopšte ni ne zna šta znače svi oni silni brojevi u JMBG-u. Znaju da je početak samo datum i godina rođenja, a za ovo dalje ne znaju, pa tako nisam znala ni ja. Saznala sam na jedan, onako baš smešan i neuobičajen način. Kada sam bila trudna sa Aleksandrom, tada sam imala 17 godina išla sam naravno na preglede, mada moram da priznam većinom kod privatnih lekara, jer svi znaju da sam već tada pobegla od kuće. U to vreme baš i nisam išla po domovima zdravlja, ali išla sam na redovne ginekološke kontrole i kontrole trudnoće i naravno tamo su ljudi uzimali moju ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu šta je bilo potrebno, imala sam zdravstvenu knjižicu koja je bila overena i nikad mi niko nije ništa rekao - počinje Ljuba za Skandal.

- Kada sam otišla na zakazani porođaj u Višegradskoj, taj dan sam bila na prijavnici porodilišta da me prihvate kao pacijenta, dala sam sve svoje podatke, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i to se sve unosi u kompjuter i onog momenta kada je meni to unešeno, tj. moji podaci u kompjuter, sestra za kompjuterom mi je rekla da se ona stvarno izvinjava, ali da ja nemam pokriveno zdravstveno osiguranje niti troškove za porođaj. Ja sam se u momentu zbunila, pomislila sam možda to nešto dodatno treba da se plati, ali reko ''Bože, zar to nije zdravstveno osiguranje, pa sve žene idu i porode se najnormalnije u bolnici''.

- Tada sam tražila objašnjenje na šta je žena rekla: ''Čekajte da pogledam, ali ovde stoji neki problem, vi ne postojite ovde u evidenciji tako kao što vi kažete Ljuba Pantović sa tim vašim podacima toga nema''. I onda je žena uzela detaljno da pregledava moje podatke i samo u jednom momentu počela da se smeje i rekla: ''Bože, pa ti imaš muški matični broj.'' Na šta sam ja rekla: ''Čekaj, kakav muški matični broj, nisam muško.'' Onda mi j objasnila, da 710 broj znači - sedam Beograd, a 10 muško, a da je 715 šifra za devojčice koje su rođene u Beogradu i onako uz jedan blag osmeh mi saopštila da se ja eto punih 17 godina vodim kao muškarac. Zbog svega toga meni je osnovna škola, sve vezano za taj period mog života, muzička škola, sve to i pasoš i dokumenta bilo na ime muške osobe zvane Ljuba Pantović.

Ona dalje priča i kako joj je stigao poziv za vojsku kada je napunila 18 godina.

- Sve naravno zbog toga, zato što je moje pravo ime Ljuba i matičar je verovatno onako ofrlje bacio pogled, bebu nije ni video i zaokružio lepo da sam ja muškarac. I naravno ja bih mislila da se tu priča završila... Ali nije.. Posle porodilišta morala sam da idem da menjam svu dokumentaciju, kompletnu, pošto sam bila učenik srednje škole, znači i tu su se menjala dokumenta, prva godina na jedan broj, druga na drugi. Najsmešnije je bilo za moj osamnaesti rođendan, tj. kad sam napunila 18 godina na adresu mog tate, pošto sam se vodila da tu živim, stigao je poziv iz Vojnog odseka da se gospodin novopečeni Ljuba Pantović javi tamo na preglede i Vojni odsek radi regulisanja Vojne obaveze - priča ona.

- Tako da je moj tata, koji je inače bio vrlo duhovit i voleo je da se šali, on je rekao da će on to da ide, naravno meni nije padalo na pamet da idem tamo da se objašnjavam. Moj tata je poneo pregršt mojih slika i sa takmičenja i rekao da ide sa ponosom da predstavi svog sinčinu u Vojni odsek i posle mi je pričao da je i tamo bilo smehotresa i da su oni svi tamo bili zapanjeni, koliko lepog i ženstvenog sina ima. Tako da sam ja čak i nedavno kada sam vadila novi pasoš, da li postoji neki trag o tome i naravno da u bazi podataka postoji moj takozvani pasivizirani matični broj koji sam ja nekada imala, ali se više nikada ne upotrebljava, ali mora da stoji u evidenciji da bi se znalo da sam to bila ja kada se spomenu ta bivša dokumenta - zaključila je Ljuba.

Autor: D.T.