'IZGUBILA SAM BEBU!' Potresna ispovest Jelisavete Orašanin o VANTELESNOJ OPLODNJI, otkrila detalje TEŠKE BORBE ZA POTOMSTVO! Evo kroz šta je prošla!

Glumica Jelisaveta Orašanin progovorila o procesu vantelesne oplodnje, nakon kog je sa suprugom Milošem Teodosićem dobila prvo dete.

Glumica Jelisaveta Orašanin progovorila o procesu vantelesne oplodnje, nakon kog je sa suprugom Milošem Teodosićem dobila prvo dete.

- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - ispričala je glumica gostujući u jednoj emisiji.

- Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra - rekla je Jelisaveta.

Jelisaveta je ispričala da je drugo dete dobila prirodnim putem, te da tri meseca nije znala da je u drugom stanju.

- Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri meseca - ispričala je poznata glumica.

Glumica je odrasla u Beogradu, a svoje detinjstvo veže za reku Dunav. Ipak, jednom joj se desila nezgoda kada je upala u reku, ali ju je jedan čovek spasio da se ne udavi.

- Okliznula sam se i upala u Dunav. Davila sam se. Sećam se drugarice, koja je vrištala, i nekog čoveka, a onda sam se isključila. Posle sam se probudila u kadi, jer me je sestra tuširala. Došla sam sebi. Mama nije shvatila što sam obučena. Posle je tražila tog čoveka, ali me je on samo doveo kući. Spasao me je pecaroš. Posle je čula od kolege na poslu ko je taj čovek, ali on je sutradan otišao na ratište. Od tada nisam čula za njega, a volela bih da ga sretnem. Dugo sam ga i sanjala. Neko mi pruža ruku. Pričala sam o tome sa psiholozima - ispričala je glumica.

Autor: M.K.