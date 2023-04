Potrudila se da sve ostavi bez daha svojom pojavom na javnom događaju!

Pevačica Seka Aleksić (42) ovogodišnja je dobitnica Estradno-muzičke nagrade Srbije koju dodeljuje SEMUS. Priznanje će joj zvanično biti uručeno večeras na petom Saboru narodne muzike Srbije od strane predsednika Saveza Dragiše Golubovića.

Seka je za ovu priliku odabrala dugu haljinu u plavo-ljubičastim tonovima, koja je istakla njenu figuru.

Inače, pevačica poslednjih meseci veoma vodi računa o svom izgledu, a zahvaljujući pravilnoj ishrani uspela je da dovede svoju liniju do željenog izgleda.

- O svemu tome mogu knjigu da napišem! Ja 'metem', ja ne jedem! Kakav na jelu, takav i na delu! Meni je majka uvek govorila kako 'samo usisavam', ceo život samo jedem! Onda dođe period kada više ne mogu da se sagnem od stomaka i tada smršam po 15 kilograma. Baš prošlog decembra skinula sam toliko- pričala je ona i dodala:

- Čim se ugojim ja vidim da je Veljko nervozan i da njega to nervira. On se 13 godina borio da ja smršam, pa je odlučio da digne ruke od toga, i kada se to desilo, ja sam smršala. Ne podnosim presiju i na mene to kontra utiče - rekla je pevačica u emisiji "Magazin In".

Autor: M.K.